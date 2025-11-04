AVの未来が、ここに集結。 Inter BEE 2025 「AVoIP Leaders powered by NETGEAR」 始動！

ネットギアジャパン合同会社

ネットワーク機器のグローバルリーダーであるネットギアジャパン合同会社（本社：東京都中央区、代表：大仁田良平、以下 ネットギアジャパン）は、2025年11月に幕張メッセで開催される 「Inter BEE 2025（国際放送機器展）」にて、国内外の精鋭パートナー12社と連携し、30コマ規模の大型ブースで共同出展をいたします。

出展名は、「AVoIP Leaders powered by NETGEAR」。

この3日間、AV over IPの革新が一堂に会し、かつてないスケールと没入感で来場者を迎えます。

技術、創造性、そして未来へのビジョンが交差する、業界屈指の体験型展示がいよいよ幕を開けます。

プロモーションビデオはこちらへ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=slEV20Pk490 ]

出展概要

- 展示会名：Inter BEE 2025 （国際放送機器展）

- 会期：2025年11月19日(水)～21日(金)

- 会場：幕張メッセ

- ブース番号：4213 ホール４

共同出展パートナー企業

NETGEARを中心に、以下の12社が結集。

AV over IPの可能性を最大限に引き出す、連携展示を展開します。

展示企画の一部紹介

ブースでは、英語・日本語対応のガイドツアーを通じて、各社の先進技術とAV over IPの連携による革新を体感いただけます。

ガイドツアーは事前申込制となっておりますので、Inter BEE来場登録とは別に、専用フォームよりお申込みください。

業界の発展に貢献した販売店・SIerを讃えるアワード表彰式や、有名アーティスト「Def Tech Micro」氏によるライブパフォーマンス（11月19日（水）開催）も実施。

映像・音響・照明が融合した空間演出により、展示会場全体が革新と交流のステージへと変貌します。

さらに、11月20日（木）の夜には、出展者・来場者を対象とした懇親会も予定しております。

懇親会も事前申込制となり、申込はInter BEE来場登録・ブースツアー申込とは別です。

AVの未来を、ぜひ会場でご体感ください。お楽しみに！

来場・各種申込について

Inter BEEへのご来場には、公式サイトでの「事前登録」または「当日登録」が必要です。

※事前登録をおすすめします。

申込はこちらへ

Inter BEE 2025｜コンテンツビジネスとプロフェッショナルのためのメディア総合展示会(https://www.inter-bee.com/ja/)

ネットギアのブースツアーと懇親会は「事前申込制」です。Inter BEE来場登録とは別に、専用フォームからお申込みください。詳細・申込方法はネットギア出展サイトでご案内しております。

ネットギアジャパン合同会社 | 出展者詳細ぺージ | コンテンツビジネスとプロフェッショナルのためのメディア総合展示会 Inter BEE 2025(https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/exhibitor_info/detail/detail.html?id=1752)

会社概要

ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田良平

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/