ロクシタン SHIBUYA TOKYOがホリデーの世界に。豪華ギフトをキャッチできるクレーンゲームも登場。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタン。

渋谷のスクランブル交差点に面するフラッグシップショップ、ロクシタン SHIBYA TOKYOが、今年のホリデーテーマ「#Catch The Lights -オート・プロヴァンスの光の魔法- 」の世界に様変わりしました。

さらに、#Catch The Lightsにちなんだ、ロクシタンのギフトボックスがキャッチできるクレーンゲームがロクシタン SHIBYA TOKYO限定で登場。わくわくするホリデーシーズンに、思わず笑顔がこぼれるようなギフト体験をお届けします。

ロクシタン公式通販サイトURL：https://jp.loccitane.com/advent#event

ロクシタンSHIBUYA TOKYO限定でクレーンゲームが登場！ホリデー製品を贈った人に光のギフトが。

「ロクシタン SHIBYA TOKYO」の店内が先週からホリデー一色に。

壁面いっぱいに施されているのは、アドベントカレンダーに描かれているメゾンのルーツであるオート・プロヴァンスの家。まるでその世界に入り込んだような空間には、ロクシタンイエローのギフトボックスで作られたクリスマスツリーや、見るだけで贈りたい気持ちがあがるアドベントカレンダーやギフトセットが並んでいます。

さらにロクシタンSHIBUYA TOKYO限定で、#Catch the lightsにちなんだ「The Light Cacher クレーンゲーム」が期間限定で登場。ホリデーコレクションをご購入いただいたお客様に、ロクシタンから光のギフトをプレゼント。ロクシタンのイエローボックスをキャッチすると、ロクシタンスパのチケットや、ホリデー製品の現品など豪華ギフトが当たるチャンスが。ぜひこの機会にロクシタン SHIBYA TOKYOを訪れてみてください。

【The Light Cacher クレーンゲーム 概要】

実施期間：2025年11月１日（土）～2025年12月25日（木）

参加条件：

・11月1日（土）～12月2日（火）：10月29日（水）発売の製品（単品・キット）を1点以上お買い上げの方

・12月3日（水）～12月25日（木）：12月3日（水）発売の製品（単品・キット）を1点以上お買い上げの方

【ロクシタン SHIBUYA TOKYO 店舗情報】

住所：東京都渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル 1階 各線渋谷駅 5（井の頭口）出口すぐ

TEL: 03-5428-1564

営業時間：10:00-21:00

URL：https://jp.loccitane.com/store?id=24OCST056

メゾンのルーツ“オート・プロヴァンスの太陽の光”にフィーチャーした今年のホリデーコレクション

植物に溢れるような恵みをもたらし、人々に生きる歓びを感じさせるオート・プロヴァンスの太陽の光は、まるで誰かの心に幸せを灯す、魔法のような光。空気が澄むホリデーシーズンは、一層特別な輝きに満ちています。

そんなオート・プロヴァンスのホリデーの朝・昼・夜の光を香りで表現したのが今年のホリデーコレクション。

この一年頑張った自分や贈る人の心を幸せな気持ちで満たしてくれる香りのアイテムが詰まっています。

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。