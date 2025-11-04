チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」が、11月4日より順次「ブラックフライデー」の豪華３大キャンペーンを開催

株式会社くふうカンパニーホールディングス

株式会社くふうカンパニー（以下「くふうカンパニー」）が運営するチラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」は、晩秋のセールイベント「ブラックフライデー」の盛り上がりを受けて、2025年11月4日（火）より順次、3つのキャンペーンを開催いたします。

【第1弾】「ブラックフライデー前夜祭キャンペーン」2025年11月4日(火)～11月16日(日)

【第2弾】「ブラックフライデー！レシート応募キャンペーン」2025年11月10日(月)～11月30日(日)

【第3弾】「ブラックフライデーキャンペーン」2025年11月17日(月)～11月30日(日)

キャンペーン概要

第1弾「ブラックフライデー前夜祭キャンペーン」

「くふう トクバイアプリ」の専用ページから応募された方の中から、抽選で100名様にデジタルギフトが当たる、ブラックフライデーセールの開始を盛り上げるキャンペーンです。

期間：2025年11月4日（火）～11月16日（日）

賞品（当選者数）：選べるデジタルギフト2,000円分（100名）

キャンペーンサイト：https://info.tokubai.co.jp/mrk/202511/blackfriday/pre

第2弾「ブラックフライデー！レシート応募キャンペーン」

対象店舗での税込2,000円以上の買い物レシートを使って「くふう トクバイアプリ」の専用ページから応募すると、抽選で現金総額10万円が当たる、ブラックフライデーセールでの買い物が楽しくなるキャンペーンです。

期間：2025年11月10日（月）～2025年11月30日（日）

賞品（当選者数）：1等 現金10,000円（5名）、2等 現金5,000円（10名）

キャンペーンサイト：https://info.tokubai.co.jp/mrk/202511/blackfriday/receipt（2025年11月10日公開）

対象チェーン（順不同）

@パレッテ！、Aコープ、BIGPRO、FLET'S、satake、SUNDAY、アイシティ、アコレ、アタック、アバンセ、アメリカンドラッグ、アヤハディオ、イオン、イオンスタイル、イセダ屋、いなげや、ウェルネス、ウェルパーク、ウォンツ、エスマート、エディオン、エバグリーン、カインズ、カブ・マルシェ、カブセンター、カワベ、キャスタ ヨシヅヤ、キリン堂、クスリのサンロード、くすりのハッピー、くすりのマルト、くすりの救命堂、ゴダイドラッグ、サンドラッグ、ジャンボエンチョー、シューズ愛ランド、シュープラザ、ジュンテンドー、ジョイス、ジョイフーズ、シルク、スーパーアークス、スーパーアタック、スーパーアルプス、スーパーエバグリーン、スーパードラッグキリン、スーパーヤマイチ、スーパーロッキー、スーパー玉出、セイミヤ、セブンスター、ダイユー、たからやフレサ、ツルハドラッグ、ディオハウス、ディオワールド、デリシア、デンキチ、ドクターアイズ、ドラッグスギヤマ、ドラッグストアエース、ドラッグストアスマイル、ドラッグセイムス、ドラッグヤマザワ、ドラッグユタカ、ドラッグ新生堂、ドンドンダウン オン ウェンズデイ、ナフコトミダ、にいつフードセンター、にしてつストア、ハートアップ、ハッピー・ドラッグ、ハニー、ハピーマート、ハローデイ、ビッグ・エー、ビッグウッド、ビッグハウス、ヒマラヤ、フジマート、フレスコ、ベイシア電器、ベスト電器、ペテモ、ベニーマート、ベルプラス、ホームセンターかんぶん、ホームセンタータイム、ホームセンターみつわ、ボンラパス、まちの便利スーパー、まつばや、マルイ、マルエイ、マルシェ、マルヤ、ミーツ、みずかみ、ミスターマックス、メガネのヨネザワ、ヤオハン、ヤックスドラッグ、ヤマグチスーパー、ヤマナカ、ユーコープ、ヨークベニマル、ヨシヅヤ、ヨネザワコンタクト、ランドローム、リオン・ドール、リンクス、ロッキー、ワッツ、京王アートマン、京阪百貨店、再楽リプラス、再楽館、三心、酒アルコ、酒ゃビッグ、食鮮館タイヨー、新鮮市場アタック、清水フードセンター、生鮮市場、多慶屋、天満屋ハピーズ、天満屋ハピータウン、東京靴流通センター、東武ストア、尾張屋、万代、綿半Jマート、綿半スーパーセンター、綿半フレッシュマーケット、綿半ホームエイド

※参加チェーンは増える可能性があります

※一部対象外店舗があります

第3弾「ブラックフライデーキャンペーン」

「くふう トクバイアプリ」の専用ページから応募された方の中から、抽選で合計96（クロ）名様に「黒」毛和牛総額10万円相当分が当たるおいしいキャンペーンです。

期間：2025年11月17日（月）～11月30日（日）

賞品（当選者数）：黒毛和牛5,000円分（20名）、選べるデジタルギフト500円分（76名）

キャンペーンサイト：https://info.tokubai.co.jp/mrk/202511/blackfriday/main（2025年11月17日公開）

「くふう トクバイ」で近所のお店のブラックフライデー情報をまとめてチェック

「くふう トクバイ」は2025年11月17日（月）より「ブラックフライデー 特設ページ」を公開します。全国の「くふう トクバイ」導入店舗におけるブラックフライデーに関連するセールやイベントのチラシや商品情報を閲覧できます。近所のブラックフライデー情報をまとめてチェック*できて便利。さらにアプリアイコンも期間限定で「ブラック」に変わります。

＊チラシが掲載されるたびに情報が更新されていきます

「くふう トクバイ」ブラックフライデー特設ページ https://tokubai.co.jp/event/blackfriday

※2025年11月17日公開

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/(https://tokubai.co.jp/)

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。掲載店舗数は約70,000店舗*、30～50代の女性を中心に月間1,600万人以上*にご利用いただいています。 （*=2025年1月時点）

「くふう トクバイアプリ」のダウンロードはこちら(https://tokubai.co.jp/mobile_application_redirections/redirect?event=newsrelease)

「くふう トクバイ」に情報掲載をご希望の企業様はこちら：https://biz-lp.tokubai.co.jp/lp1

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/(https://kufu.co.jp/company/kufucompany/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46400/table/492_1_dcc7027081d347eeeb76c92554eeffe5.jpg?v=202511040228 ]