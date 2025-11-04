「SNOOPY」のアンブレラケースが新登場！！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

三金商事よりシンプルでおしゃれなスヌーピーの傘ケースが新登場！！

傘が最大5本収納可能で、ポケットには折りたたみ傘やジュニア傘を収納★

面ファスナー付きベルトでヘッドレストポールに簡単に取り付け♪

雨の日も車内を快適に過ごせる

雨で濡れた傘もラクラク収納！

最大５本まで入れることができ、車内の傘を

スッキリとまとめられる！

ケース端からの開閉で、傘の出し入れがスムーズにでき、溜まった水はポケットを外して簡単に捨てられます！！

使わないときは、四つ折りにして小さく畳めて

保管できます！

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

MEIHOとは

MEIHO（メイホウ）は、三金商事の自社ブランドです。

「カーライフをもっと楽しく、毎日の生活にさらに彩りを」

をモットーに、可愛くて便利なカー用品、おしゃれな生活雑貨など、主にキャラクター商品を企画・開発・製造しています。

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

会社ホームページ：https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)