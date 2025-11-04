佐久間朱莉選手、圧巻の4勝目達成！角上魚類が応援特売キャンペーンを11月8日・9日に開催。～角上魚類全店で人気商品を特別価格で提供～

角上魚類ホールディングス株式会社佐久間朱莉選手 2025年10月23日-26日 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース優勝

角上魚類ホールディングス株式会社（以下、角上魚類）では、スポンサー契約を締結している女子プロゴルファー佐久間朱莉選手の今季4勝目を祝し、応援キャンペーン第三弾を行います。

スポンサー契約は2025年3月より締結し、佐久間選手にはウェアに角上魚類のロゴをご掲出頂いております。

ウェアに角上魚類のロゴを掲出

佐久間選手は今シーズン、初のツアー優勝（2025年4月18～20日KKT杯バンテリンレディスオープン）に続き、5月22日～25日開催のブリヂストンレディスオープン完全優勝、さらには6月26～29日開催のアース・モンダミンカップ優勝と、快進撃を続け、メルセデス・ランキング1位をキープしてきました。

そして、10月23日～26日開催 NOBUTA GROUPマスターズGCレディースで、ついに今季4勝目を飾りました！

第1日から首位を走る完全優勝、2位に11打の大差をつけ、通算25アンダーでトーナメントレコードを大幅に更新。さらに、同一年に4日間大会で複数回の完全優勝を達成したのは国内女子ツアー史上初めてとのことで、まさに圧巻。

メルセデス・ランキング1位、年間女王を決定づけるような圧倒的な勝利でした。

シーズン前の目標「ツアー初優勝と複数回優勝」を達成後は、「年間5勝を挙げて、女王になること」を新たな目標として掲げてきた佐久間選手。今シーズンも残すところわずか、年間女王も目前です。

角上魚類は佐久間選手の目標達成、年間女王獲得を力いっぱい応援してまいります。

佐久間選手から、喜びと年間女王に向けてのコメントを頂きました！

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース で4勝目をあげることができました。

お魚パワーで5勝目を目指して頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！

角上魚類すべてのお店で応援キャンペーン開催！

角上魚類 浦和美園本社前にて

【佐久間選手 応援キャンペーン第四弾！】～角上魚類は佐久間朱莉選手を応援しています～

11月8日(土)、9日(日) 2日間 角上魚類 全店にて開催

今回の第四弾キャンペーンは2025年11月8日(土)、9日(日) 2日間、角上魚類 全店にて開催。

佐久間選手の来たるべき年間女王を願って、人気の商品をラインナップ。多くのお客様とともに盛り立ててまいります。

中でも、角上魚類が自信をもってお届けする本まぐろは、佐久間選手もお気に入りです。優勝のお祝いとして佐久間選手にお届けした時には、非常にお喜び頂きました！

多くのお客様にもバイヤーがこだわり抜いた本まぐろをお楽しみいただくべく、今回はお刺身、お寿司でご提供いたします。脂のりばっちりで旨み抜群の本まぐろをこの機会にぜひぜひご堪能ください！

角上魚類こだわりの本まぐろを堪能してください！

このほか、とろける旨みのアトランティックサーモン、脂ののった銀ダラの切り身、その大きさに驚くこと間違いなし！揚げたてアジフライ。そして角上魚類のマストバイ人気商品の甘口銀鮭の切り身も特売です！

たっぷりとご用意して、お客様をお待ちしております！

地域の皆様とのつながり～スポンサードの背景

2025年11月8日(土)、9日(日) 角上魚類 全店にて開催

角上魚類は1974年、新潟県 寺泊にて最初の店舗を興し、2025年現在、関東信越にて店舗展開しております。中でも、埼玉県には最多7店舗を出店しており、佐久間選手の出身である川越市はもちろん、さいたま市、川口市、所沢市、越谷市など多くの皆様からご愛顧を賜っております。

この埼玉県という地域とのご縁、佐久間選手の未来を感じさせるご活躍ぶりに強く共感し、地域社会への貢献、そしてスポーツの振興、発展に寄与するべく、この度、佐久間選手を応援させて頂くこととなりました。

対面売場イメージ角上魚類 草加店 2024年オープン佐久間朱莉選手 プロフィール

生年月日 ：2002年12月11日

出身地 ：埼玉県川越市

身長 ：155ｃｍ

血液型 ：AB型

所属 ：大東建託

ゴルフ歴 ：3歳～

出身校 ：私立埼玉平成高等学校

師弟関係 ：尾崎将司（ジャンボ尾崎）氏

各賞受賞 ：JLPGAアワード'24特別賞

佐久間朱莉選手

2021年 JLPGA最終プロテストでトップ合格し、ライセンスを獲得。国内女子ツアーに多数出場。

2024年には、JLPGAツアー選手権リコーカップにて3位Tの好成績。

2024年度トップ10回数は14回/全37試合中、2024年度メルセデス・ランキング8位、さらにJLPGAチームとして出場したHitachi 3Tours Championshipでは優勝、大会MVPに選出、また、それを称えてのJLPGAアワード2024特別賞も受賞。

2025 JLPGAツアー シード権を獲得。

2025シーズンはついに初のツアー優勝（4月18～20日KKT杯バンテリンレディスオープン）！2勝目（5月22日～25日 ブリヂストンレディスオープン）、3勝目（6月26日～29日アース・モンダミンカップ）に続き、11月23日～26日NOBUTA GROUPマスターズGCレディースで今季4勝目を飾りました。

特別価格でご用意いたします

【佐久間選手 応援キャンペーン第四弾！】

11月8日(土)、 9日(日) ２日間開催

≪オススメは・・・≫

みんな大好き生本まぐろを使用した商品を、日替わり特売でご用意しました!!

まず、8日(土)は本まぐろを贅沢に盛り込んだ「本まぐろ たっぷり盛」、そして9日(日)には本まぐろ中とろも入ったお寿司8貫が超お買い得価格に。

さらに、大きくて揚げたてサックサクのアジフライ！魚屋のお惣菜をこの機会にぜひどうぞ。

本まぐろ たっぷり盛 ※11/8(土)限定

1パック 税込価格 1200円

本まぐろ中とろ入り寿司盛合せ※11/9(日)限定

1パック8貫入り 税込価格1000円

アトランティックサーモン刺身用

サク取り100g当り 税込価格480円

甘口銀鮭切り身

1切れ 通常税込価格230円のところ、税込価格 200円

冷凍 銀だら切身

100g当たり 通常税込価格300円のところ、税込価格 250円

アジフライ

1枚 税込価格 250円

佐久間選手 応援キャンペーン第四弾 イメージポスター

この他にもお買い得商品を多数取り揃えて、ご来店をお待ちしております！

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類 日野店 親切係 新牧さん

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がって頂けるようにサポートしています。

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

