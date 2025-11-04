タイムシェア別荘「hareilla ATAMI(ハレイラ アタミ)」、11月4日に販売開始

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、静岡県熱海市に建築中のタイムシェア別荘「hareilla ATAMI(ハレイラ アタミ)」の販売を、11月4日に開始します。首都圏からのアクセスに優れた熱海市で、「別荘のある新たな暮らし」を具現化する施設として2026年末の開業を予定しています。

「hareilla ATAMI」は、複数のオーナーで一つの別荘を共有するタイムシェア別荘です。別荘所有で負担になりがちなメンテナンスの手間をなくし、都会の喧騒を離れたプライベートな時間を楽しむことができます。

ライフスタイルに応じて選択できるよう４つのプランを用意し、いずれも年間7泊単位で購入が可能です。自身で利用しない日は家族や知人へのプレゼントや、貸別荘として運用することも可能です。貸別荘として運用した場合は、手数料を引いた収益が所有者へ還元されます。

大東建託は、「hareilla ATAMI」の展開を通じて、多様なライフスタイルに応える新たな暮らしの提案と、街の活性化への貢献を目指していきます。

■「hareilla ATAMI」の特徴

静岡県熱海市の高台に位置し、大きな窓と広々としたテラスから街並みと海を一望でき、熱海の名物である花火もゆったりと楽しむことができます。開放感のあるリビング・ダイニングやファイヤープレイスを設け、心ほころぶ空間を提供します。また、２つのベッドルームや和室を備えているため、大人数の利用でも快適に過ごすことが可能です。

■ お申し込み方法

※完成予想図はイメージであり、実際の仕様とは異なる場合があります

「hareilla ATAMI」公式サイトよりお申込みください。担当者より順次ご連絡します。

▼「hareilla ATAMI」公式サイト

https://www.hareilla.jp/

■ プラン詳細

ハイシーズン、平日、土日祝など利用対象日の異なる4つのプランから、ライフスタイルや希望泊数に応じて選択できます。

■ 「hareilla ATAMI」概要

※別途、契約に係る諸費用と年間管理費が発生します／販売数には限りがあります／販売プランは変更する場合があります

所在地 ：静岡県熱海市

構造・規模 ：木造2階建て・1棟1戸

間取り ：3LDK＋テラス

宿泊定員 ：8名

土地面積 ：558.18平方メートル （168.8坪）

建物延床面積 ：196.95平方メートル （59.5坪）

建築デザイン ：株式会社オンデザインパートナーズ 代表 西田 司 氏