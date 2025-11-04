2025-2026 近ツー歳末 感謝セール・初売り 開催

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリストブループラネット（本社：東京都江東区、社長：栗山 千三 、以下 近畿日本ツーリスト）は、「2025-2026 近ツー歳末 感謝セール・初売り」 と銘打ったキャンペーンを本日から公式サイトにて開催します。（詳細はこちら(https://www.knt.co.jp/cpn/saimatsu/?utm_source=hdpress&utm_medium=referral&utm_campaign=saimatsu2025)）

年末年始をはじめ、2026年の春休み、GWを含む、冬から春の旅行シーズンにあわせてご利用できる、お得な割引クーポンをご用意しました。

本キャンペーンでは、対象期間中に国内ダイナミックパッケージ（交通＋宿泊）商品を新規お申込みいただくと、１回あたりのお申込みにつき最大10,000円割引のクーポンをご利用いただけます。人気価格帯の旅行の割引率が昨年よりもアップし、割引額が３段階でより利用しやすくなりました。

さらに「2026 近ツー初売り」期間中に、公式LINEにお友だち登録いただくと、オンライン旅行券

10,000円分が抽選で50名様に当たるLINEキャンペーンも開催します！すでにお友だち登録をいただいているお客さまもご応募いただけます。

【キャンペーン概要】

＜2025 歳末感謝セール キャンペーン期間＞

旅行期間：2025年12月1日（月）～2026年 1月31日（土）出発

予約期間：2025年11月4日（火）～2025年 12月22日（月）

＜2026 近ツー初売り キャンペーン期間＞

旅行期間：2026年1月9日（金）～2026年 5月31日（日）出発

予約期間：2025年12月25日（木）～2026年 1月31日（土）

＜キャンペーン対象条件＞

キャンペーン期間中、国内ダイナミックパッケージ（交通＋宿泊）ご予約時にキャンペーンクーポンコードをご入力いただくと、1予約につき次の金額を割引いたします。

＜クーポン割引金額＞

旅行代金が100,000円以上 → 10,000円割引

旅行代金が 60,000 円以上 → 5,000円割引

旅行代金が 30,000 円以上 → 2,000円割引

※KNTポイントも併用してご利用いただけます。

＜キャンペーン対象商品＞

国内ダイナミックパッケージ（交通＋宿泊）

※国内ダイナミックパッケージのご予約について【JR＋宿泊】は出発の4日前まで、【飛行機＋宿泊】は出発の前日までとなります。

※国内宿泊単体、国内旅行「日本の旅」商品（日帰り・JR片道プラン含む）、観光プラン、クラブツーリ ズム主催旅行商品、海外旅行商品は割引クーポン利用の対象外となります。

＜キャンペーン対象のお客さま＞

近畿日本ツーリスト公式サイトで、対象期間の国内ダイナミックパッケージ（交通＋宿泊）を30,000円以上ご予約いただくお客さま

＜2026近ツー初売り × LINEキャンペーン＞

近ツー初売りキャンペーン期間中、LINEキャンペーンも開催いたします。

公式LINEにお友だち登録いただくと、抽選で50名様に春休み・夏休みの宿泊予約に利用できる、オンライン旅行券10,000円分プレゼントいたします。

詳しくは、2026 近ツー初売り × LINEキャンペーンページをご覧ください。

利用可能期間：202６年3月1日（日）～202６年 8月31日（月）宿泊

上記キャンペーンの詳細・お申し込みは、近畿日本ツーリスト公式サイトをご確認ください。

・2025 歳末感謝セール： https://www.knt.co.jp/cpn/saimatsu/

・2026 近ツー初売り ： https://www.knt.co.jp/cpn/hatsuuri/

＜お申し込みは下記でもお受けしております＞

・オンライン相談（旅のアバターコンシェルジュ）： https://www.knt.co.jp/ec/avatar/

・新規予約専用ダイヤル ： https://www.knt.co.jp/tel/

※全国の近畿日本ツーリスト販売店舗・代理店では本キャンペーンは実施しておりません。

当社では本キャンペーンをきっかけに、多くのお客さまに近畿日本ツーリストのご旅行をお楽しみいただくことにより、旅を通した豊かな人生の充実をお手伝いしてまいります。

〔近畿日本ツーリストブループラネットは、ＫＮＴ-ＣＴホールディングスのグループ会社です〕