2025年12月27日井上尚弥防衛戦を含むサウジアラビア・リヤド・シーズン主催ボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」を「Lemino」で国内独占生配信

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、サウジアラビア王国の首都リヤド市で開催される一連の娯楽、文化、スポーツの祭典「リヤド・シーズン」が主催するボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」（以下、本イベント）をドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」にて国内独占生配信します。本イベントには、ボクシング2階級で四団体統一王者の井上尚弥選手をはじめ、日本人トップ選手が出場予定です。

本イベントの「Lemino」独占生配信にあたり、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用のお客さまは、「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」のお試し視聴として、試合全編を無料視聴いただけます。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」以外をご利用のお客さまやドコモの回線をお持ちでないお客さまは「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」にてご視聴いただけます。「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」は4,950円（税込）からご購入いただけます。

配信時間を含むその他の配信の詳細は、11月7日（金）に予定されているリヤド・シーズン主催の記者会見にて発表予定です。ぜひご期待ください。

リヤド・シーズンについて

サウジアラビアの首都リヤドは、毎年冬に世界最大級のエンターテインメントイベントを開催しています。2019年にリヤド・シーズンが開始されて以来、このフェスティバルは世界中から訪れる人々を迎え、数千ものコンサートやスポーツイベント、その他ユニークな文化イベントを体験できる場となっています。直近では、リヤド・シーズン2024が年間来場者数2,000万人を初めて突破し、大きな節目を迎えました。

リヤド・シーズンは、数々の記憶に残るボクシングの名勝負も開催してきました。21世紀初となるタイソン・フューリー対オレクサンドル・ウシクによるヘビー級の4団体統一王座決定戦、２度のアルトゥール・ベテルビエフ対ドミトリー・ビボルによるライトヘビー級の4団体統一戦、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたアンソニー・ジョシュア対ダニエル・デュボアの歴史的な一戦、そしてラスベガスで9月に開催されたパウンド・フォー・パウンドの名手カネロ・アルバレスと無敗のスター、テレンス・クロフォードのビッグマッチなどが挙げられます。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」配信概要

■タイトル：THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI

■視聴方法：ペイ・パー・ビューチケットをご購入のうえ、「Lemino」でご視聴いただけます。

なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご利用のお客さまは、無料でご視聴になれ、ペイ・パー・ビューチケットのご購入は不要です。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご利用のお客さまは、「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」の本コンテンツ サムネイル画像に「購入済」と表記され、サムネイルを押下すると視聴が可能となります。

■Lemino配信対象試合カード

井上尚弥（大橋） vs アラン・ピカソ（メキシコ）

中谷潤人 （M.T）vs セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）

寺地拳四朗（B.M.B） vs ウィリバリド・ガルシア・ペレス（メキシコ）

今永虎雅 （大橋）vsアルマンド・マルティネス（キューバ）

堤麗斗（志成） vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）

堤駿斗（志成） vs ジェームズ・ディケンズ（英国）

※配信対象試合カードは順不同

■その他：詳細は「Lemino」特設サイト内のチケット申込みページをご確認ください。

Lemino BOXING 特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_nr-RiyadhSeasonLP-1104

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。