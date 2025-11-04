商号変更のお知らせ ―ＳＢＳリコーロジスティクスは、ＳＢＳネクサ―ドへー
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）は、2026年1月1日より商号を変更することについて、11月４日実施の臨時株主総会の決議をもって正式決定しましたことをお知らせいたします。
１． 新商号
ＳＢＳネクサ―ド株式会社 （英文名 SBS NEXTHIRD Co.,Ltd.）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333462&id=bodyimage1】
２． 商号変更予定日
2026年１月１日
３． 新商号に込めた想い
当社は創業以来、メーカー系物流会社として顧客起点での３ＰＬ物流ソリューションを提供してまいりました。今後は、従来の取り組みに加え物流の概念を革新する為のＩＴ（情報技術）＋ＬＴ（物流技術）を駆使した次世代物流ソリューションを通じて、お客様のサプライチェーンをグローバルかつレジリエントにサポートしてまいります。こうした想いを込めて、Next（次世代） と Third（３ＰＬ）を融合させた NEXTHIRD（ネクサード）を商号として掲げました。
今後も、常に進化し続ける物流の未来を見据え新たな価値を創造し続ける、ＳＢＳネクサード株式会社にぜひご期待ください。
４． 当社関連会社の商号変更について
関連会社の商号は変更ございません
以 上
＜ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 概要＞（2024年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,050億円（連結）
従業員数：4,436名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス（株）、ＳＢＳグローバルネットワーク（株）、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K） Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理（深圳）有限公司[中国]、SBS Logistics （Thailand） Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-ricohlogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
経営企画本部 コーポレートセンター 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ