【後編】60代の飲食店選びを徹底分析！『信頼できる情報』が意思決定を左右する（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストが60代の外食行動を可視化！情報設計とSEO対策のポイントも
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333457&id=bodyimage1】
飲食店選びの環境は、単なる情報収集の段階から、情報の信頼性を見極める段階へと進化しています。現在、グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの普及により、写真、価格、口コミ、位置情報といった多様な要素を簡単に比較できるようになりました。しかし、選択肢が増える一方で、どの情報を信じて決断するかが、ますます重要なテーマとなっています。
特に、経験に基づいた確かな判断を重んじる60代にとって、膨大な情報の中から何を“信頼できる基準”とし、自分に合った店を選ぶかが大きなポイントです。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、60代男女100名を対象にアンケートを実施。日常的に利用する情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決定する要素、検索方法など、60代の情報収集と意思決定の実態を多角的に分析しました。
本調査結果が、60代の外食行動に基づいた確かな選択を理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に役立つヒントを提供できることを期待しています。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：60代の飲食店選びに見る『信頼×利便性』とSEO対策のヒント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000333455/
4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333457&id=bodyimage2】
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「ぐるなび」で63.3％（19人）が選択しています。店舗情報の多さや多彩な検索条件、クーポン機能の充実などが支持されており、利便性の高さが評価されているようです。
次いで「食べログ」が53.3％（16人）、「ホットペッパーグルメ」が40.0％（12人）と続き、いずれも口コミや写真、予約機能など実用的な要素が充実しています。信頼できる情報と使いやすさの両面から選ばれていることがうかがえ、普段使いから特別な場面まで幅広く対応できる点が支持を集めている理由と考えられます。
「一休.comレストラン」は13.3％（4人）で、特別な場面や上質なレストランを選ぶ際に活用されているようです。
一方で、「Retty」と「OZmall（オズモール）」はいずれも3.3％（1人）にとどまり、実名口コミや特集コンテンツといった特徴を持ちながらも、利用層は限定的と考えられます。
「ヒトサラ」および「その他」は0.0％（0人）となり、特定の人気サイトに利用が集中している様子が見て取れます。
5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333457&id=bodyimage1】
