【前編】60代の飲食店選びを徹底分析！『信頼できる情報』が意思決定を左右する（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストが60代の外食行動を可視化！情報設計とSEO対策のポイントも
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333455&id=bodyimage1】
飲食店選びの環境は、単なる情報収集の段階から、情報の信頼性を見極める段階へと進化しています。現在、グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの普及により、写真、価格、口コミ、位置情報といった多様な要素を簡単に比較できるようになりました。しかし、選択肢が増える一方で、どの情報を信じて決断するかが、ますます重要なテーマとなっています。
特に、経験に基づいた確かな判断を重んじる60代にとって、膨大な情報の中から何を“信頼できる基準”とし、自分に合った店を選ぶかが大きなポイントです。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、60代男女100名を対象にアンケートを実施。日常的に利用する情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決定する要素、検索方法など、60代の情報収集と意思決定の実態を多角的に分析しました。
本調査結果が、60代の外食行動に基づいた確かな選択を理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に役立つヒントを提供できることを期待しています。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：60代の飲食店選びに見る『信頼×利便性』とSEO対策のヒント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000333457/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333455&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「グルメサイト（食べログ、ぐるなび、一休.comレストラン等）」で、29.0％（29人）が選択しています。口コミや評価を参考に飲食店を比較・検討する人が多く、信頼性を重視して選ぶ傾向が見られます。
続いて「Googleマップ」が26.0％（26人）、「検索結果ページ（Google/Yahoo!の検索結果・一般記事）」が24.0％（24人）と続き、地図アプリや検索エンジンを使って効率的に情報を集める行動が一般的となっているようです。
また、「友人・家族の口コミ」は21.0％（21人）と一定の割合を占め、信頼できる人からの勧めを参考にする人も少なくありません。
「公式サイト・公式アプリ」は7.0％（7人）、「YouTube（レビュー動画・食レポ・ショート等）」は9.0％（9人）、「SNS（Instagram／TikTok／X等）」は4.0％（4人）と、店側の発信やビジュアル中心の媒体は限定的な利用にとどまっています。
一方で、「比較・まとめサイト（ランキング／特集／レビュー記事などのWebメディア）」および「その他」はいずれも2.0％（2人）と少数にとどまりました。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333455&id=bodyimage1】
飲食店選びの環境は、単なる情報収集の段階から、情報の信頼性を見極める段階へと進化しています。現在、グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの普及により、写真、価格、口コミ、位置情報といった多様な要素を簡単に比較できるようになりました。しかし、選択肢が増える一方で、どの情報を信じて決断するかが、ますます重要なテーマとなっています。
特に、経験に基づいた確かな判断を重んじる60代にとって、膨大な情報の中から何を“信頼できる基準”とし、自分に合った店を選ぶかが大きなポイントです。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、60代男女100名を対象にアンケートを実施。日常的に利用する情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決定する要素、検索方法など、60代の情報収集と意思決定の実態を多角的に分析しました。
本調査結果が、60代の外食行動に基づいた確かな選択を理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に役立つヒントを提供できることを期待しています。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：60代の飲食店選びに見る『信頼×利便性』とSEO対策のヒント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000333457/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333455&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「グルメサイト（食べログ、ぐるなび、一休.comレストラン等）」で、29.0％（29人）が選択しています。口コミや評価を参考に飲食店を比較・検討する人が多く、信頼性を重視して選ぶ傾向が見られます。
続いて「Googleマップ」が26.0％（26人）、「検索結果ページ（Google/Yahoo!の検索結果・一般記事）」が24.0％（24人）と続き、地図アプリや検索エンジンを使って効率的に情報を集める行動が一般的となっているようです。
また、「友人・家族の口コミ」は21.0％（21人）と一定の割合を占め、信頼できる人からの勧めを参考にする人も少なくありません。
「公式サイト・公式アプリ」は7.0％（7人）、「YouTube（レビュー動画・食レポ・ショート等）」は9.0％（9人）、「SNS（Instagram／TikTok／X等）」は4.0％（4人）と、店側の発信やビジュアル中心の媒体は限定的な利用にとどまっています。
一方で、「比較・まとめサイト（ランキング／特集／レビュー記事などのWebメディア）」および「その他」はいずれも2.0％（2人）と少数にとどまりました。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）