ヨウ化カリウム錠業界ビジネス情報：市場動向、競合分析、成長機会（最新版2025）
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「ヨウ化カリウム錠―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月4日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1222521/potassium-iodide-tablet
【レポート概要】
ヨウ化カリウム錠の世界市場規模は、2024年に580百万米ドルと推定され、2031年までに861百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は6.8%％と見込まれています。
ヨウ化カリウム錠は、ヨウ素を補給する医薬品であり、甲状腺ホルモンの正常な産生維持を目的として使用される。甲状腺は代謝調整の中枢であり、ヨウ素供給の確保が重要である。投与量は年齢、体格、環境要因に基づき慎重に設定され、定期的なホルモン値モニタリングが推奨される。緊急防護用途として、高濃度放射性ヨウ素曝露時の甲状腺保護に活用される製剤もある。服薬指導に従った適正使用、併用薬との相互作用確認、過量摂取回避、アレルギー評価が安全運用の基本となる。医療従事者の管理下で使用計画を立て、患者ごとの体調と検査結果を踏まえた継続判断が求められる。保管条件、ロット管理、緊急時供給体制など、医薬品としての品質保証も重要である。
1. 製品タイプ別市場分析：＜ 60mg、 60 - 90mg、 ＞ 90mg
ヨウ化カリウム錠市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Pregnant or Breastfeeding Women、 Adult、 Child
各用途分野におけるヨウ化カリウム錠の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Anbex, Inc、 Recipharm、 BTG Specialty Pharmaceuticals、 NOW Foods、 Life Extension、 Pure Encapsulations、 KI Canada Ltd、 PCCA、 Hexagon Nutrition、 Healthvit
ヨウ化カリウム錠市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：ヨウ化カリウム錠市場の概要と成長見通し
ヨウ化カリウム錠の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のヨウ化カリウム錠市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
ヨウ化カリウム錠を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるヨウ化カリウム錠の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
