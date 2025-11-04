ブルーベリー濃縮サプリメント市場、2025年に59.4百万米ドル、2031年に93.8百万米ドル到達へ
2025年11月4日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ブルーベリー濃縮サプリメント―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、ブルーベリー濃縮サプリメントの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.ブルーベリー濃縮サプリメントとは
ブルーベリー濃縮サプリメントは、ベリー由来のポリフェノール類、特にアントシアニンを効率的に補給するために設計された健康補助食品である。視覚作業の負荷や電子機器使用時間の増大が続く環境において、眼の健康維持への需要が高まる。抽出濃度、アントシアニン含有量、果実原料の産地管理、酸化安定性が製品差別化ポイントとなる。加えて、抗酸化サポートとして全身的な健康維持を期待できる。カプセル、グミ、ドリンク形態が一般的で、摂取の継続性を意識した嗜好性向上も研究されている。また、ルテイン、ゼアキサンチンなど他の視機能サポート成分と組み合わせる複合処方も拡大している。日常生活の視環境に応じたケア習慣の一部として活用できる。
2.ブルーベリー濃縮サプリメント市場規模と成長率
ブルーベリー濃縮サプリメントの世界市場は、2024年に約55.5百万米ドルと推定されており、2025年には59.4百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で成長し、2031年には約93.8百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.ブルーベリー濃縮サプリメント市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Capsules and Tablets、 Powder
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Online Sales、 Pharmacy Sales、 Supermarket Sales
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Sports Research、 Natural Factors、 Webber Naturals、 NusaPure、 TruNature、 Vitacost、 The Vitamin Shoppe、 Horbaach、 Dynamic Health、 Asia Farm F&B Pte Ltd.、 Zhongke Nature （Tianjin） Biotechnology Co.,Ltd.、 Xi'an Best Bio-Tech Co., Ltd.、 Bill Beauty & Health Products Ltd.、 JME Health LTD
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
