標準黒体放射校正源市場、CAGR8.0%で拡大し2031年には2946百万米ドルへ
2025年11月4日、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）は、調査レポート「グローバル標準黒体放射校正源市場のトップ企業ランキングと市場シェア 2025」を発行しました。本レポートでは、2020年から2031年にかけての標準黒体放射校正源市場に関する詳細なデータを提供しています。用途ごとの製品トレンドや市場規模を明らかにし、主要な製造・消費地域における市場の動向についても詳しく分析しています。売上、販売量、平均価格、年平均成長率といった市場規模の指標を分析するとともに、主要企業の市場シェアやランキングを詳しく評価。最後、技術革新や新製品の市場投入の動向を分析し、企業の戦略策定に活用できる情報を提供しています。
YH Researchによるとのグローバル標準黒体放射校正源の市場は2024年の1727百万米ドルから2031年には2946百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは8.0%になると予測されている。
市場区分と詳細分析
標準黒体放射校正源市場は、製品、用途、企業、地域のカテゴリーに分類され、それぞれの市場動向や成長ポテンシャルについて掘り下げて分析します。
1.製品カテゴリー別：Low Temperature Extended Area Blackbodies、 Double Extended Area Blackbody、 Others
各製品の売上、販売数量、価格動向を詳細に調査し、競争力のある標準黒体放射校正源製品や成長が期待される領域を特定します。
2.用途別市場分析：Aerospace、 Pharmaceutical、 Power Generation、 Semiconductor、 Others
用途ごとの市場規模、需要変化、業界別の成長傾向を解析し、標準黒体放射校正源の市場展開の可能性を探ります。
3.主要企業別動向：AMETEK、 Accurate Sensors Technologies Pvt Ltd、 AOIP、 CHINO CORPORATION、 Fluke Calibration、 Optris、 Gooch & Housego、 Tempsens、 Sensortherm、 Calex Electronics、 Heimann GmbH、 Bodkin Design & Engineering, LLC、 CI Systems Inc.、 HGH Infrared Systems、 LumaSense Technologies, Inc., An Advanced Energy Company、 Newport Corporation、 Palmer Wahl Instrumentation Group、 Santa Barbara Infrared, Inc.、 Societe Européenne De Systemes Optiques （SESO）、 Hefei Kilo-Power Temperature Control System Co., Ltd.
標準黒体放射校正源市場をリードする企業の事業戦略、競争優位性、売上シェアなどを比較し、各社のポジショニングを明確にします。
4.地域市場の展望：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ
各地域市場の成長ドライバー、規制環境、経済状況などを分析し、標準黒体放射校正源市場の地域別の特徴と今後の発展可能性を評価します。
【当レポートの目次】
第1章：標準黒体放射校正源市場の定義、規模、成長予測に加え、業界の最新動向について詳しく説明します。また、世界市場および中国市場における売上高、販売量、平均価格の動向についても考察します。
第2章：標準黒体放射校正源のグローバル市場における主要企業の市場シェア、ランキング、売上、販売量を分析し、各企業の市場戦略や今後の成長方向について詳しく評価します。（2020～2025）
第3章：標準黒体放射校正源の中国市場における主要企業を対象に、売上、販売量、平均価格、市場シェア、業界ランキングを分析・評価します。（2020～2025）
