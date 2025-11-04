11月のファミペイは勤労感謝月間！ 出社のお供にうれしい軽食、飲料などのクーポンを11月4日（火）から配信 ～クーポン生活でどのくらいおトク？モデルケースもご紹介～
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、勤労感謝の日がある11月にファミマのアプリ「ファミペイ」の利用者さまへ、ランチやおやつに最適な総菜やお菓子などのクーポンを2025年11月4日（火）から順次配信いたします。
■11月23日（日）は勤労感謝の日。ファミマが日々頑張る皆さまを応援！
11月23日（日）は勤労感謝の日です。ファミリーマートは、日々多くの社会人をはじめとする皆さまにご利用いただいております。そんな皆さまを応援すべく、11月のファミペイは、ランチに最適な総菜やお弁当、ブレイクタイムに欠かせないお菓子や飲料などのクーポンを順次配信いたします。
