セブン‐イレブンの「おでん全品10%引きセール」開催　11月7日（金）から11日（火）の期間限定 “旨み・深み・余韻”のつゆを味わう！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「おでん全品10%引きセール」を、11月7日（金）から11日（火）に全国のセブン‐イレブンで実施いたします。

今回のセールは、リニューアルにより旨みや深み、余韻を高めただしと各具材の味わいがつまったおでんの魅力を、より多くのお客様にお得に味わっていただきたいという想いから企画いたしました。寒い季節にぴったりの、心も体も温まる味わいを通して、日常の食卓にほっとするひとときをお届けします。

サイトURL：おでん10％引きセール｜セブン‐イレブン(https://www.sej.co.jp/cmp/odn2511/)

おでんセール 概要

セブン‐イレブンのおでんが全品10％引きになるセールを実施いたします。

セール実施期間：2025年11月7日（金）～11日（火）

※セブンプレミアムおでん（カップ）も10％セールの対象です。

※セブンプレミアムおでん、セブンプレミアムおでん大盛りは対象外です。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※地域により商品・商品名・価格・商品パッケージが異なる場合がございます。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

人気の具材ベスト３（※期間2025年1月～10月）

■味しみ大根

標準価格：121円（税込130.68円）

販売エリア：全国

季節に合わせ、おでんに適した品種を指定した国産大根を使用。十字に隠し包丁をいれることで、しっかりと味が染みた“しみしみ”の大根に仕上げました。

■味しみたまご

標準価格：139円（税込150.12円）

販売エリア：全国

※地域により、規格が異なる場合がございます

すっきりとした後味が特長の「セブン-イレブン専用原卵」を使用した玉子。おでんに欠かせない定番具材です。

■味しみ白滝

標準価格：112円（税込120.96円）

販売エリア：全国

※地域により、規格が異なる場合がございます

白滝は麺線をよくみると、三つ葉模様になっています。3本の細い白滝を合わせる製法にすることで白滝の表面積が増え、つゆの絡みがよくなります。そのため、つゆの昆布の風味と鰹をしっかり感じることができます。

セブン‐イレブンの“つゆ”のこだわり

セブン‐イレブンのおでんつゆは、全国7つの地域ごとに食文化に合わせて設計。北海道の「煮干」、東北・信越の「いわし」、関東の「昆布」、東海の「牛」、関西・北陸「牛、鶏」、中国・四国の「煮干、牛」、九州・沖縄の「あご」と、地域の味を生かしただし原料を使用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155396/table/508_1_ba76c5d9217c61618f8536db90089393.jpg?v=202511040158 ]

さらに、2018年以降は「煮込み感」の追求をテーマに毎年改良を重ねています。2025年の最新リニューアルでは、つゆの旨みはもちろんのこと、余韻もさらに追求しました。新たに鱈（たら）からとっただしを追加し、昆布を増量することでこれまでにない深いコクと旨みを実現しました。手軽に買えるおでんでありながら、だしの深みと満足感を楽しめる“おでん”として、多くのお客様にご好評いただいています。

おでんリニューアルのプレスリリースはこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000412.000155396.html

担当者コメント

この度、寒さが深まる季節に合わせて「おでん全品10%引きセール」を実施します。25年のリニューアルでは、しっかり煮込んだおでんの旨みをより感じていただけるよう、練物から出る旨みや昆布の風味をグッと高めています。実は、開発中につゆの後味の余韻を高めると先味が感じづらくなるという問題が発生したのですが、薄削りのかつお節も新たに使用することで先味や香りもしっかりと感じていただけるつゆに仕上がりました。

地域ごとの食文化に合わせたつゆの違いも楽しみながら、お得な期間に心も体も温まるセブン‐イレブンの自慢のおでんをぜひ味わっていただきたいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。