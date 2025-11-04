お肌に贅沢な休息を。アジアNo.１※１スパ、「SPA　DAMAI」の「ダマイ　セルリファーム　スパ　フェイスマスク」が来春発売

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（スパ ダマイ）」発のプロダクトブランド「DAMAI（以下、ダマイ）」は、限定スキンケアアイテム「ダマイ セルリファーム スパ フェイスマスク」の発売を来春開始予定。先んじて、クリスマスコフレの限定ノベルティとして購入可能です。「ダマイ」は、温め・巡り・排出を基軸とし、健康的に美しくなれる製品の開発に取り組んでいます。

スパトリートメントのような贅沢スキンケアをご自宅で

ダマイ セルリファーム スパ フェイスマスク ＜ダマイ公式オンラインストア＞ https://damaistore.jp/

毎日のスキンコンディションを整える高保湿エイジングケア※２化粧水として好評をいただいている「ダマイ セルリファーム スキンローション」。このスキンローションの効果をベースに、肌の修復サポートに着目し、潤いと輝きを引き出すことが期待できる植物や美容成分を加えた、贅沢な集中ケアフェイスマスクが完成しました。

※２肌年齢に応じたケア

◇潤いを巡らせ、逃さない

“巡り”を整えるD-complexや、エイジングケア※２に期待のナイアシンアミドや植物エキス群はもちろん、更に、肌の修復をサポートすると注目のツボクサエキス（CICA）、潤いや透明感が期待できる透明花酵母エキス、ハリ・弾力ケアに注目の梔子レチノイドなどをはじめとする植物成分が新たに加わりご褒美シートマスクならではの美容成分を効率よくお肌へ届けます。

セルリファーム スキンローション（化粧水）をたっぷりと肌に塗布した後に使用することで、潤いを閉じ込め、その後のスキンケアの浸透※３を助けます。

※３角質層まで

ツボクサ(CICA）

クチナシの実

サンヨウカ(透明花)

◇肌に吸いつく密着感は、まるで第２の皮膚

フェイスマスクのポイントとなるシートの素材。ダマイでは、お肌へ潤いを効率的に届ける、バイオセルロース素材を採用しました。ココナッツ果汁などを乳酸菌（アセトバクター属など）が発酵する際に生成する天然のナノ繊維セルロースは、極めて細かい繊維構造（ナノレベル）により、美容液をたっぷり保持できます。肌に密着して隙間を作りにくいため、成分を角質層まで浸透させやすく、また、通気性がありながら、水分蒸散を防ぐ“セカンドスキン効果”により、ナノレベルのきめ細かい繊維で構成されたシートは、肌へ吸い付くように密着することで、とろみのある美容液級の成分を効率的に肌※2へ届けます。

※2角質層まで

お肌のコンディションを整えたい。お肌を乾燥ダメージから快復させたい。紫外線や乾燥ダメージが気になる方へ。忙しいライフスタイルの中で、慌ただしくも充実した毎日を頑張る皆様へ。

日々の疲れやストレスを解きほぐすために欠かせない、深い“巡り”を届けます。

◇現在開催中のキャンペーンを利用して、いち早くスパフェイスマスクを体験しませんか？

◆「Holiday Gift 2025～巡り満ちるクリスマス～」

2025年11月20日～全国発売。「ダマイ セルリファーム スパ フェイスマスク」が付いた、

クリスマス、年末年始におすすめのボディ・フェイスケア限定コフレです。

SPA DAMAI(スパ ダマイ)代官山サロンおよび、

公式オンラインストア＜https://damaistore.jp/＞にて受付(https://damaistore.jp/%EF%BC%9E%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%8F%97%E4%BB%98)・販売中です。

◆「Holiday Special Menu」

2025年11月20日～12月25日の期間中、代官山サロンにてスペシャルメニューをご用意。

巡り・満ちるトリートメントを、ぜひご体感ください。

～ SPA DAMAI概要 ～

◇世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」

2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」は、2015年よりホームケア製品の販売を開始。カラダの内側も外側もしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しており、バニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合したボディクリームや、ブラックジンジャーや生姜麹の入ったハーブティーは、温活製品の中でアイコニックな存在となっている。全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”を踏襲しています。

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。カップルでご利用いただけるお部屋もあります。技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初※となります。

※＜SPA DAMAI各賞受賞歴＞をご参照下さい

所在地 ：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F

電話 ：03-3462-4148

電車 ：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分/中目黒駅 徒歩 10 分

JR 恵比寿駅 徒歩15 分

バス ：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山T サイト」

お車 ：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/「渋谷駅」より5 分

営業時間：10:00-22:30

オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp

SPA DAMAI公式オンラインストア：https://damaistore.jp/

・会社概要

社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階

URL： https://www.city-s.co.jp/

設立年： 1995 年12 月

事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です