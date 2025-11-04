山口県光市とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、山口県光市（以下、光市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で253箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続的社会の実現に取り組んでおりますが、本取り組みは山口県内での事例としては2例目となります。

■協定の狙い

光市では一般廃棄物処理基本計画の中で、施策の基本方針の一つとして「ごみの発生・排出抑制の推進」を掲げ、市民一人ひとりの「リデュース（発生抑制）」・「リユース（再使用）」の取組みを推進しており、従前より、不用品交換システムやフリーマーケット開催情報の提供などを実施しています。リユースに対する市民意識の向上により、ごみの削減・減量化を目指すとともに、選択肢の増加に繋がることが重要と考え、協定を締結することとなりました。

■活動内容（2025年11月4日現在※）

光市の公式ＨＰ、光市ごみ分別アプリなどで「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢を市民に提示することで、ごみの削減・減量化を目指します。更に、光市公式アカウントをジモティー内に作成し、リユースをはじめとした市の情報を市民の方に発信していきます。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

（参考）リユースに関する連携を行っている自治体

2025年11月4日時点で253箇所の自治体と協定や覚書を締結し連携し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jmty.co.jp/ir/community/

【提携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h