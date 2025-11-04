乳製品不使用のホイップ済みホイップクリームが新登場！「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」2025年11月17日（月）より 全国で発売

トーラク株式会社

トーラク株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番、代表取締役社長：毛利 功一郎）は、「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」 を2025年11月17日（月）より全国発売いたします。

ブランド紹介

商品画像

「らくらくホイップ」は、冷蔵庫から出してすぐ使える！簡単便利なあわ立て済み、しぼり袋に入ったホイップクリームです。みなさまに愛され、発売34年となるロングセラーブランドです。

ケーキのデコレーションはもちろん、パンにトッピングしたり、クレープ、パフェ等のスイーツやデザート作りなど、幅広い日常メニューにお使いいただけます。

https://www.toraku.co.jp/brands/rakuraku-w/

NATUEATSとは、「新しいおいしさとやさしい気持ちを育む」植物性素材を取り入れたスイーツブランドです。おいしくて健康感のあるスイーツをお届けしたいという想いで生まれました。

スイーツを通じて人々の楽しく幸せな暮らしを実現することを目指し、食の多様化が進む現代において、「新しいスイーツのカタチ」を提案します。

https://www.toraku.co.jp/brands/natueats/

商品概要

「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」

■商品特長

商品画像

冷蔵庫から出してすぐ使える！

あわ立て済みで、しぼり袋に入った簡単便利なホイップクリームです。

乳製品不使用

家族みんなでスイーツ作りを楽しめます。

豆乳クリームを使用

すっきりとした甘さとなめらかな口当たりを実現。豆乳独特の風味は抑え、ホイップクリームのおいしさを追求しました。

幅広いシーンで活躍

日常のおうちスイーツ作りはもちろん、クリスマスや誕生日のケーキ作りにも最適です。

■盛り付け例 ※写真はイメージです。

クレープソイラテデコレーションケーキパンケーキ[表: https://prtimes.jp/data/corp/100115/table/51_1_576846ef13ac50654df52bc2745e0128.jpg?v=202511040158 ]

トーラク株式会社について

神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。

神戸プリンらくらくホイップ神戸シェフクラブ ロイヤルカスタードプリン





OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。

常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。

※詳しくは当社ホームページ お問い合わせページよりお問い合わせください。

お問い合わせURL：https://www.toraku.co.jp/contact/



【会社概要】

会社名：トーラク株式会社

所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番

代表者：毛利 功一郎（代表取締役社長）

設立：1960年

URL：https://www.toraku.co.jp/

事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業



【お客様からのお問い合わせ先】

《お客様相談室》

フリーダイヤル 0120-81-5500（通話無料）

受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）

お問い合わせURL：https://www.toraku.co.jp/contact/