乳製品不使用のホイップ済みホイップクリームが新登場！「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」2025年11月17日（月）より 全国で発売
トーラク株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番、代表取締役社長：毛利 功一郎）は、「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」 を2025年11月17日（月）より全国発売いたします。
商品画像
ブランド紹介
「らくらくホイップ」は、冷蔵庫から出してすぐ使える！簡単便利なあわ立て済み、しぼり袋に入ったホイップクリームです。みなさまに愛され、発売34年となるロングセラーブランドです。
ケーキのデコレーションはもちろん、パンにトッピングしたり、クレープ、パフェ等のスイーツやデザート作りなど、幅広い日常メニューにお使いいただけます。
https://www.toraku.co.jp/brands/rakuraku-w/
NATUEATSとは、「新しいおいしさとやさしい気持ちを育む」植物性素材を取り入れたスイーツブランドです。おいしくて健康感のあるスイーツをお届けしたいという想いで生まれました。
スイーツを通じて人々の楽しく幸せな暮らしを実現することを目指し、食の多様化が進む現代において、「新しいスイーツのカタチ」を提案します。
https://www.toraku.co.jp/brands/natueats/
商品概要
「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」
商品画像
■商品特長
冷蔵庫から出してすぐ使える！
あわ立て済みで、しぼり袋に入った簡単便利なホイップクリームです。
乳製品不使用
家族みんなでスイーツ作りを楽しめます。
豆乳クリームを使用
すっきりとした甘さとなめらかな口当たりを実現。豆乳独特の風味は抑え、ホイップクリームのおいしさを追求しました。
幅広いシーンで活躍
日常のおうちスイーツ作りはもちろん、クリスマスや誕生日のケーキ作りにも最適です。
■盛り付け例 ※写真はイメージです。
クレープ
ソイラテ
デコレーションケーキ
パンケーキ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/100115/table/51_1_576846ef13ac50654df52bc2745e0128.jpg?v=202511040158 ]
トーラク株式会社について
神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。
神戸プリン
らくらくホイップ
神戸シェフクラブ ロイヤルカスタードプリン
OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。
常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。
※詳しくは当社ホームページ お問い合わせページよりお問い合わせください。
お問い合わせURL：https://www.toraku.co.jp/contact/
【会社概要】
会社名：トーラク株式会社
所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番
代表者：毛利 功一郎（代表取締役社長）
設立：1960年
URL：https://www.toraku.co.jp/
事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業
【お客様からのお問い合わせ先】
《お客様相談室》
フリーダイヤル 0120-81-5500（通話無料）
受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）
お問い合わせURL：https://www.toraku.co.jp/contact/