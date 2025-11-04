著作権許諾付き地図サービス「F-map」2.5万社突破！無料お試しキャンペーン｜いえらぶCLOUD

株式会社いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）のグループ会社である、株式会社ピーシーコネクト（本社：大阪府大阪市、代表取締役：武本光明、以下「ピーシーコネクト」）は、著作権許諾付き地図サービス「F-map」の登録会員25,000社突破を記念して、無料お試しキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。

「F-map」への無料会員登録によって、毎月10ポイント（1,100円相当）を無料でお試しいただけます。

■概要

「F-map」は、著作権許諾付き（※）の地図画像を取得・利用できるインターネット地図サービスです。取得した地図は、自由に加工・編集して、あらゆる用途にご利用いただけます。

現在、大手不動産会社から小規模・個人の不動産会社まで、非常に多くの企業に導入いただいています。

また、不動産業以外にも、行政書士、土木・建築、デザイン、メディアなどあらゆる業種で利用されています。

このたび、「F-map」の登録会員25,000社突破を記念して、無料お試しキャンペーンを開始いたしました。

本キャンペーンでは、「F-map」に会員登録いただくと、2026年3月31日まで毎月10ポイント（1,100円相当）を無料でお試しいただけます。

▽「F-map」無料お試しキャンペーンの詳細・会員登録方法はこちら

https://f-map.jp/cp2025/

■「F-map」の詳細

チラシや広告、各種資料などの印刷物や各種サイトに安心して使える著作権許諾付きの地図サービスです。

▼活用メリット

(１)F-mapから取得した地図画像は、安心の許諾番号付き

(２)取得した地図画像はサイズ変更、トリミング、図形の描画も許諾されています

(３)あらゆる印刷物（チラシ・広告・物件資料、配布物）での利用や、サイト掲載もOK

(４)ポイント単価50円～、月額料金1,100円～、スポット購入も可能

「F-map」のサービスサイトはこちら：https://f-map.jp/

▼「F-map」のコンセプト動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dCQOx4k3kcs ]

▽本リリースに関するお問い合わせ

https://ielove-cloud.jp/news/entry-1248#mail

■株式会社ピーシーコネクトについて

2000年の創業以来、不動産業界に特化した間取りソフト、AIによる間取り自動作成、販売・流通図面作成ソフトなどの商品やサービスを提供しており、ユーザー数累計は全国40,000社を突破しました。今後もお客様のニーズに合わせて有益な商品やサービスを提供してまいります。

会社名：株式会社ピーシーコネクト

代表者：代表取締役 武本光明

設 立：2000年3月

資本金：5,000万円

所在地：大阪府大阪市福島区福島5-6-16 阪神杉村ビルディング4階

コーポレートサイト：https://madori.jp/

■株式会社いえらぶGROUPについて

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

※ 地図の著作権について

地図には著作権があり、著作権法に違反すれば、社会的信用の失墜・多額の賠償請求を受ける場合があります。

● 紙の地図や地図サイトの無断使用は著作権の侵害となります。（著作権法違反）

● 著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられます。（著作権法119条）

● 会社の仕事に関して従業員が著作権を侵害したときは会社自体も3億円以下の罰金となります。（著作権法124条）

【商品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ピーシーコネクト

TEL：06-4256-5434 / FAX：06-4256-5442

メール：info@f-map.jp

【本リリースに関する取材のお問い合わせ先】

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955 / FAX：03-6911-3956

メール：pr@ielove-group.jp



