伊豆急×ウォーキングアプリaruku&2026年3月まで楽しめる「伊豆急 駅からさんぽ」の特別イベントを12/6に開催！

TOPPAN グループの株式会社 ONE COMPATH（ワン・コンパス 本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO :早川礼）が運営するウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」と、伊豆急行株式会社（本社：静岡県伊東市／取締役社長：土方健司）は、コラボレーション企画「伊豆急 駅からさんぽ」に合わせ、12月6日に静岡県伊東市 伊豆高原駅にて『「伊豆急 駅からさんぽ」特別イベントin伊豆高原駅』を開催いたします。

本イベントは、ガラポン抽選会の実施、伊豆急公式キャラクター「いずきゅん」とaruku&キャラクター「ぽたろう」によるキャラクター撮影会を通じて、「伊豆急 駅からさんぽ」への参加促進や伊豆急沿線各地の豊かな魅力との出会いを提供します。

「伊豆急 駅からさんぽ」詳細はこちら：https://onecompath.com/news/release/16664/

イベント企画概要

2025年10月1日から2026年3月31日の期間でウォーキングアプリ「aruku&」と伊豆急行株式会社のコラボレーション企画「伊豆急 駅からさんぽ」を開催しており、本コラボレーションでは、伊豆急沿線エリアを巡るウォーキングコース踏破で、伊豆急オリジナルノベルティや、ホテル伊豆急のペア宿泊券が当たります。

このたび12月6日に開催される特別イベントでは、ガラポン抽選でオリジナルグッズが当たる企画や、伊豆急公式キャラクター「いずきゅん」とaruku&キャラクター「ぽたろう」とのキャラクター撮影会を実施いたします。

イベント名：伊豆急×aruku&「伊豆急 駅からさんぽ」特別イベントin伊豆高原駅

日程：2025年12月6日（土）

時間：9:30～16:00予定

会場：伊豆高原駅改札前特設ブース

主催：株式会社ONE COMPATH

※景品がなくなり次第、時間内に終了となる場合がございます。

＜ブース内イベント＞

（１）ガラポン抽選会

「伊豆急 駅からさんぽ」に参加し、コース上のチェックポイントである伊豆高原駅にチェックインしている方を対象としたガラポン抽選会を実施します。

伊豆急オリジナルグッズやaruku&オリジナルボールペン、ぽたろうオリジナルステッカーなどが当たります。

（２）キャラクター撮影会

伊豆急公式キャラクター「いずきゅん」×aruku&キャラクター「ぽたろう」による特別キャラクター撮影会を実施します。

登場時間は、10時、11時、13時、14時の計4回で各15分を予定しています。

※キャラクターの登場時間は、当日の天候などにより変更となる可能性があります。

「伊豆急 駅からさんぽ」について

キャンペーン期間中に、伊豆急行線に乗車し、aruku&(あるくと)内のコースから「伊豆急 駅からさんぽ」を選択し、コースマップに沿ってゴール駅まで歩いて駅構内のQRコードを読み取ると、先着で1,000名様に伊豆急オリジナルノベルティをプレゼント。また、抽選で「ホテル伊豆急 ペア宿泊券（1泊2食付）」が当たります。さらに、伊豆急沿線エリアに出現する伊豆急公式キャラクター「いずきゅん」の依頼を達成すると、「ごほうびカード」がもらえ、aruku&内で毎月更新される地域名産品等の賞品に応募できます。

【実施期間】2025年10月1日(水) 00：00～2026年3月31日(火) 23：59

詳細はこちら：https://onecompath.com/news/release/16664/

伊豆急行線の特徴

伊豆急行線は、伊豆半島の東海岸を走る観光路線です。伊東駅から伊豆急下田駅までを結び、車窓からは美しい海の景色や温泉街、伊豆七島を望むことができます。特に「リゾート21」という車両は、パノラマシートや展望席を備え、眺望抜群の旅を楽しめます。

伊豆急行株式会社について

所在地：静岡県伊東市八幡野1151番地

設立：1959年4月11日

資本金：9,000万円

代表者：取締役社長 土方 健司

従業員：215名（2025年3月時点）

URL：https://www.izukyu.co.jp/index.php

「aruku&（あるくと）」について

2016年11月より、株式会社ONE COMPATH（当時、株式会社マピオン）が運営しているウォーキングアプリです。アプリ内の住民キャラクターのコレクションや地域名産品等へのプレゼント応募ができ、ランキングやチームで励まし合う機能など、楽しみながらオトクに仲間同士でウォーキングが習慣化できる仕掛けを搭載しています。また、健康増進施策を進める自治体や企業、家族や友人同士などチームでの参加も可能です。

https://www.arukuto.jp/

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134 名（2025 年4月時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、 ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE（ローカルワン）」

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＊ 本リリースは ONE COMPATH と伊豆急行の共同リリースです。両社から重複して配信される場合がございますが、ご了承ください。

＊ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です