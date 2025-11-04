【Cake.jpによる2025年クリスマスケーキトレンド予測】「ミニョン（小さい）ケーキ」「リュク映え」「タイムレス」がトレンドキーワードに！
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、10代～70代・男女・1,037名を対象に「クリスマスに関する意識調査」を実施し、その結果から205年のクリスマスケーキのトレンドを予測し、3つのトレンドキーワードを発表いたします。
■クリスマス意識調査 結果サマリー- 今年のクリスマスパーティは12月24日（火）に実施が約43％、12月25日（水）に実施が約38％と、平日に実施する人が大多数
- 昨年に続き、自宅や友人宅での「おうちクリスマスパーティ」派が約89％
- 平日クリスマスのため、家族とクリスマスパーティを行うとこたえた人が約74％と圧倒的に多い
- クリスマスパーティを行う人数は「2人」が約24％、「3人」が約17％、「4人」が約20％と、少人数でおこなう方が大多数
- クリスマスが平日なことで関心は「変わらない」が半数以上。一方、約38％が「下がる」と回答
- クリスマスが平日であることの悩みは、「翌日の仕事のことを考えて遊べない」「ケーキを買いにいく時間がない」がTOP。「家族・友達・恋人・パートナーと予定が合わせられない」が続く結果に
- クリスマスケーキに求めるものは「味」約87％に次いで「価格」が約68％。「デザイン」よりも重視。
- 今年購入してみたい・気になるクリスマスケーキは、「食べきれる小さめサイズ」がTOP。次いで「有名ブランド」が2位にランクイン！「王道のショートケーキタイプ」も上位に浮上し、今年はラグジュアリーとクラシカルが人気。
- クリスマスケーキ購入検討は「1ヶ月前から」が約38％とスタンダードに。「2か月前から」検討する人も約26％と多く、「当日」は約6％とごく少数。
- 通販で購入する方が4割以上！通販を選ぶ理由は「店舗に取りにいかなくていいので便利だから」が約63％と1位。次いで「種類の豊富さ」が魅力と答えた人が約43％という結果に。
■2025年クリスマスケーキ トレンドキーワード
上記、クリスマスケーキに関する意識調査結果より、Cake.jpによる2025年のクリスマスケーキのトレンドキーワードは3つ導き出されました。それぞれ解説していきます。
キーワード1：ミニョン（小さい）ケーキ
意識調査によると、「食べきれる小さめサイズ」のケーキのニーズが高い結果に。今年のクリスマスも平日であることから、家族のみで少人数でパーティを行う方が多く、少人数でも食べきれるサイズのものが求めらえれていることがうかがえます。カップケーキ型やアソートタイプのものといった、様々な味が詰め合わされお好きなものをお選びいただけるものから、3号サイズの小さなホールケーキタイプのものまで登場しています。ミニョンとはフランス語で「小さい」「可愛らしい」といった意味のワードです。
Cake.jpおすすめの「ミニョン（小さい）」なクリスマスケーキ
＜ワッフル・ケーキの店R.L（エール・エル）／3種のミニクリスマスケーキ＞
～【クリスマス限定】 食べきりサイズのケーキ3種セット～
毎年ご好評につき早期完売となるクリスマススイーツ。
クリスマスにぴったりのかわいい見た目で、クリスマスを盛り上げてくれること間違いなし！
ホールケーキは食べきれないというご家庭でも食べやすいサイズでお届けいたします。
【お届けのお味】
・ショコラキャラメル
カカオとほろ苦いキャラメルソースの組み合わせが贅沢なワッフルケーキ。深みのある味わいは寒い季節にぴったりです。
・ショートケーキ
ショートケーキをイメージしたワッフルケーキ。甘酸っぱいストロベリーのジュレと金箔でキラキラ輝くクリスマスムードを表現しました。
・ピスタチオリース
クリスマスリースをイメージしたワッフルケーキ。星型のチョコやいちご風味の粒をあしらって、オーナメントのように彩りを加えています。
「Merry Xmas」メッセージカードが付いてきます。
・価格：1,500円（税込）※送料別
・サイズ：1個：直径約5.5～6cm×高さ5.5cm
箱：9.0cm×18.8cm×6.5cm
＜ワッフル・ケーキの店R.L（エール・エル）／ 数量限定！Xmasブラウニードルチェ＞
～ブラウニーワッフルを華やかにデコレーション～
毎年ご好評につき早期完売となるクリスマススイーツ。
クリスマスにぴったりのかわいい見た目で、クリスマスを盛り上げてくれること間違いなし！
4種類のお味が入った5個セットです。
ブラウニーワッフルとは・・・
濃厚なチョコブラウニー生地を、ワッフルのかたちに焼き上げました。
しっとり濃厚なブラウニーワッフルの食感は、通常のワッフルケーキ以上に1つ食べただけでも十分な満足感が味わえます。
【お届けのお味】
・マシュマロ＆アーモンド ころんとかわいい焼きマシュマロのもちもち食感と、アーモンドの香ばしい香りがアクセントに。
・コーヒー 豊かなコーヒーの風味広がるクリームに、食感も楽しいコーヒービーンズチョコをトッピング。
・キャラメル 甘くほろ苦いキャラメルクリームに、クリスマスらしい彩りのいちご風味の粒やピスタチオを散りばめて。
・ピスタチオ 香ばしいピスタチオクリームに、彩りのコントラストが引き立つホワイトチョコフレークをふわりと飾って。
「Merry Xmas」メッセージカードが付いてきます。
・価格：3,500円（税込）※送料別
・サイズ：5個入
「マシュマロ＆アーモンド」・・・2個
「コーヒー」「キャラメル」「ピスタチオ」・・・各1個
＜decolne／クリスマス限定♪いちごムースケーキ クリスマス2025＞
＼華やかないちごムースケーキがクリスマス限定で登場！／
クリスマスの特別なひとときを一層華やかに彩る、クリスマス限定♪いちごムースケーキが新たに登場しました！フレッシュないちごと見事に調和したデザインが視線を奪い、思わず笑顔になること間違いなしの一品です。
なめらかなムースと軽やかなクリームの味わいが絶妙に絡み、一口ごとに広がる甘美なフレーバーが、幸せな気持ちを引き立てます。ミニサイズ(カップサイズ約6cm)の可愛らしいケーキ装飾は、特別な食卓を華やかに演出し、皆さまの心を温かくすることでしょう！
・価格：3,920円（税込）※送料別
・サイズ：カップ上径約6cm
キーワード2：リュク映え
「有名ブランド」のクリスマスケーキの人気の高さや、価格よりも味を重要視するニーズから、豪華な雰囲気のクリスマスケーキの人気が高まると予測しています。味への追及はもちろんのこと、繊細さやインパクトのあるデザインで映えること間違いなしのケーキが登場しています。「リュク映え」はリュクス（贅沢/豪華/優雅）+映えるを意味しています。
Cake.jpおすすめの「リュク映え」なクリスマスケーキ
＜ラデュレ／クリスタル・イスパハン＞
ラデュレの代表的なパティスリー「イスパハン」をイメージした、限定のクリスマスケーキ。
イスパハンのマカロン生地に、イスパハンのバタークリーム、フランボワーズのクーリを重ね、「L」の文字が幾何学模様のように刻印されたピンク色の板チョコレートで包み込み、その上には雪のような、軽やかで滑らかなガナッシュ・モンテを絞りました。
ホワイトチョコレートの雪の結晶が聖夜に輝きます。
・価格：7,560円（税込）※送料別
・サイズ：直径約13cm、高さ4cm（4～5名様用）
＜新宿高野／クリスマス Xmasフローズンアントルメ＞
チョコレートとバニラのアイスクリームと4種のフルーツシャーベットで華やかに仕立てました。お祝いムードが盛り上がります。
チョコレートアイスクリーム280ml、バニラアイスクリーム280ml、トッピング部430ml）
・価格：4,536円（税込）※送料別
・サイズ：4号
＜PATISSERIE TOOTH TOOTH／ピスタチオパレ 4号＞
～ピスタチオチョコレートと果実の彩りが鮮やかなスペシャリテ～
フランス語で宮殿を意味するパレ（palais）のように、ハレの食卓の華やかな主役となる、パティスリートゥーストゥースの人気ケーキ。
大切な方へのギフトやバースデーなどのお祝い、また自分へのご褒美など、幸せな気持ちを感じる、美しい緑色と果実の赤色が鮮やかなガトーです。
ピスタチオチョコレートの中は、濃厚なピスタチオ香るなめらかなディプロマットクリーム。生クリームとカスタードをあわせたクリームでブリオッシュ生地を包んだパンプディング生地を、ピスタチオのディプロマットクリームがやさしく包み込んでいます。
フランボワーズとグロセイユ（赤すぐり）の果実の甘酸っぱさや、芳醇なビスキュイショコラの香りで引き立てた、ピスタチオのコク深い味わいをぜひご堪能ください。
・価格：4,400円（税込）※送料別
・サイズ：4号 12cm（2～3名様用）
キーワード3：タイムレス
アンケート調査の結果から、王道のショートケーキやチョコレートケーキなど、長年幅広い世代に親しまれてきたクラシカルなクリスマスケーキが今年も人気と予測されます。時代に左右されることない「タイムレス」なケーキが多数登場しています。
Cake.jpおすすめの「タイムレス」なクリスマスケーキ
＜DADACA／クリスマスイチゴ生デコレーションケーキ4号 12cm＞
ロングセラーの定番ショートケーキがさらにおいしくなり、クリスマスオーナメント付きでお買い求めいただけます。
シンプルで飽きのこないお味とデザインのため、クリスマスで多くのお客様にご活用いただき、Cake.jpのなかでも人気の高いケーキです。
ショートケーキは、甘酸っぱいイチゴと相性抜群な軽い口溶けのクリームを使用している為、後残りせず、世代問わずどなたでも美味しく召し上がって頂けます。
柔らかなスポンジとブレンドクリームにたっぷりのベリーをトッピング、さっぱりと召し上がって頂けるよう仕上げました。
作りたてを急速冷凍しお届けしますので、解凍後もフレッシュなお味を楽しめます。
・価格：3,200円（税込）※送料別
・サイズ：4号
＜イタリアントマト／クリスマスブッシュ ド ノエル（キャンドル付き）（15cm）クリスマスケーキ2025＞
しっとりと焼き上げたチョコレートスポンジで、香ばしいローストアーモンド入りチョコレートクリームを閉じ込めました。 キャンドル付きです。
価格 ：3,900円（税込）※送料別
サイズ ：5号（15cm） 3～5名様向け
＜Reve／クリスマスケーキ 4号 クリスマス2025＞
定番の生デコレーション。いちごをたっぷり使用しております。
クリスマスのオーナメントで飾り付けております。
価格 ：5,500円（税込）※送料別
サイズ ：4号（12cm） 2～3名様向け
■買うなら今！クリスマス早割キャンペーン、開催中！
クリスマスケーキのご購入時期が早ければ早いほどお得になるキャンペーンがスタート。今から気になるクリスマスケーキをチェックしよう！
【キャンペーン概要】
・11月中のご購入で5％オフ！
【対象商品】
クリスマスケーキ特集ページに掲載の全商品
■クリスマスケーキに関する意識調査概要
実施時期：2024年10月
調査方法：インターネット調査
調査対象：10～70代の男女
サンプル数：1,037名（有効回答数）
※以下すべて％表記
当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客さまにより多くの幸せな時間をご提供してまいります。
■ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは
2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト『Cake.jp』を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。
