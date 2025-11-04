【長岡高専】令和７年度企業ガイダンス開催をします

独立行政法人国立高等専門学校機構昨年度の企業ガイダンスの様子（会場：長岡工業高等専門学校第一体育館）

独立行政法人国立高等専門学校機構 長岡工業高等専門学校（新潟県長岡市 校長：小林幸夫 以下「長岡高専」）は学生のキャリア教育の一貫として、企業ガイダンスを開催いたします。

開催趣旨

本ガイダンスは、参加する学生が企業からより多くの情報を受け取り、実際に社会でご活躍されている方から「学生時代にやっておくべきこと」や、「勉強しておくべきこと」、「就職活動で大切なこと」等について、学ぶことを目的としています。さらには、地域企業を「知る」機会を提供すると共に、見学指定企業を設けることで、それぞれが所属する学科の概念にとらわれない幅広い活躍の場がある事を学生に知ってもらう事を目的として開催いたします。

これまでは長岡高専の体育館で行っておりましたが､参加企業数の増加に伴い、今年度からハイブ長岡を会場として行うことになりました。また、初めて長岡市との合同開催となり、長岡高専生のほかNaDeC 連携校学生並びに専門学校生まで参加学生が拡大され、より盛況な会になることが期待されます。

開催概要

1） 全体の日程と学生の動き

〇開催日時：令和７年12月12日（金）9：55-15：35

※午前の部：9：55-12：10、午後の部：13：30-15：30

2部入替え制（各部を4タームとフリータイムで構成）

※12：10～13：25は学生の昼休憩

〇会場：ハイブ長岡 （新潟県長岡市千秋3丁目315-11）

2） 参加予定者

参加学生 ： 長岡高専本科3年生・本科4年生・専攻科1年生 合計467名

（令和7年10月1日現員数）、NaDeC連携校学生、並びに専門学校生

参加企業 ： 242社

長岡工業高等専門学校について

長岡高専は、国立長岡工業短期大学（1961年4月1日創立）を前身とし、高等専門学校制度が発足した1962年（昭和37年）4月1日に国立高等専門学校第1期校12校のひとつとして設置されました。

学科には、機械工学科、電気電子システム工学科、電子制御工学科、物質工学科、環境都市工学科の５学科があります。各学科1学級（入学定員40名）で編成されており、5年間にわたる一貫した各学科の専門教育並びに一般教育科の一般教育を学びます。

なお、卒業すると、準学士（工学）の称号が得られ、大学3年次への編入資格が得られます。

また、5年間の一貫教育を基礎に、さらに2年間のより高度な実践的、創造的教育により、先端技術に対応できる実践的技術者を育成することを目的として専攻科が設置されています。

専攻科には、電子機械システム工学専攻、物質工学専攻、環境都市工学専攻の３専攻があります。専攻科に2年在学し、必要単位を修得して大学改革支援・学位授与機構に学士の学位授与申請を行い、所定の審査を経ることで、「学士（工学）」の学位が授与されます。

「人類の未来をきりひらく、感性ゆたかで実践力のある創造的技術者の育成」を教育理念とし、様々な分野で活躍する多くの卒業生を輩出しています。

長岡工業高等専門学校外観写真

◆学校概要

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 長岡工業高等専門学校

所在地：新潟県長岡市西片貝町888 番地

代表者：小林 幸夫

設 立：1962 年（昭和37 年）

【URL】：https://www.nagaoka-ct.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関