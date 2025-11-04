オリジナルさゆりんごクレラップなどが当たる！「旬感キッチン さゆりんごと！もぐもぐキャンペーン」11月1日（土）より開催
株式会社クレハ（本社：東京都中央区、社長：小林 豊）は、『旬感キッチン』をより盛り上げるため、「旬感キッチン さゆりんごと！もぐもぐキャンペーン」を全国で2025年11月1日（土）より開催いたします。
特設サイト ｜ https://kurelife.jp/campaign/mogu_mogu/
■「旬感キッチン さゆりんごと！もぐもぐキャンペーン」概要
2025年11月1日(土)から12月31日(水)の期間に、対象商品 合計700 円(税込) 以上お買い上げの方に、抽選で景品が当たるキャンペーンを開催します！
●景品（応募コースにより異なります）
１. Aコース｜オリジナルさゆりんごクレラップ（22cm×10ｍ）5本セット 200名様
様々な表情をした松村沙友理さんが描かれた限定品！
からあげ丼や、さゆりんごパンチ！など、松村さんらしさを存分に盛り込んだパッケージです。
２. Bコース｜ブランド米セット（つや姫5kg、ふっくりんこ5kg） 100名様
”さゆりんご姫”にちなんだ銘柄のブランド米！
※商品銘柄は変更になる場合がございます
３. Cコース｜全国共通お食事券ジェフグルメカード 10,000円分 100名様
１回の食事で白米を３合も食べるほど、”もぐもぐ”好きの松村さんにちなんだギフトカード！
オリジナルさゆりんごクレラップ（表面）
オリジナルさゆりんごクレラップ（裏面）
●対象商品
NEWクレラップ、ダストマン、パチック、キチントさんシリーズ全商品
●応募締切
2026年1月7日（水）
※レシート (または通販納品書) 有効期間：2025年12月31日（水）まで
●応募方法
１.キャンペーン期間中に購入した対象商品 合計700 円(税込) 以上を含むレシート (または通販納品書) を撮影します。
２.特設サイト（https://kurelife.jp/campaign/mogu_mogu/）の「応募はこちら」ボタンから応募フォームにして、必要事項を入力します。
３.撮影したレシート(または通販納品書)の画像をアップロードして応募完了です。
※専用応募はがきからのご応募も可能です
※詳細は特設サイト(https://kurelife.jp/campaign/mogu_mogu/)をご確認ください。
■旬感キッチンWEBムービー
『旬感キッチン』のWEBムービー第6弾「一品で満足！チキンときのこのデリ風サラダ」を11月1日に公開いたしました。
オリジナルさゆりんごクレラップを初めて見る松村沙友理さんは必見です…！
また、動画内のレシピを含む、旬感キッチンのレシピは特設サイトで公開しております。
旬感キッチン特設サイト ｜ https://kurelife.jp/recipe/shunkan_kitchen/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-e92HH0q1SA ]
過去シリーズもぜひご覧ください！
第1弾 ｜ レンジで簡単！愛情たっぷり春のたけのこシューマイ篇(https://youtu.be/hp4Qhj-J4jc)
第2弾 ｜ 超簡単！恋する春キャベツのカツサンドおにぎり篇(https://youtu.be/9237cfOGL6Y)
第3弾 ｜ 蒸しなすとチキンソテーのさっぱり香味ダレ(https://youtu.be/ktfP8xyxjMM?si=F9BE89UE5XGFSC7e)
第4弾 ｜ サイコロステーキと夏野菜の焼き浸し！(https://youtu.be/30WfVjnrtdk?si=x4un9gynTT7gadjy)
第5弾 ｜ トースターで簡単！スイートパンプキン(https://youtu.be/nsYfktEFZHE?si=lDyArWOuARZYT7Ix)
