アニメやカートゥーンのような“金色の歯”を再現できる。新しい自己表現のための歯の化粧品『コスメティース・カートゥーンゴールド』新発売！
『コスメティース・カートゥーンゴールド』
■商品概要
【商品価格】 16,500円（税込）
【内容量】 2ｍＬ
【商品特長】
・『コスメティース・カートゥーンゴールド』は、アニメや海外カートゥーン作品に登場するキャラクターのような“金色の歯”を化粧で再現できる歯の化粧品です。
・金属的な光沢ではなく、アニメの中で描かれるような、ややマットで温かみのある黄色味のゴールドカラーを表現。
・アート作品やコスプレシーンにおいて、自然光・照明下ともにバランスよく映えるクオリティです。
・金属歯・義歯にも使用可能。
・食事をしない場合は約20時間持続。
・主成分は食品使用成分を使用。防腐剤不使用。フルーティーな香り。
・コスメティースシリーズの共通の特長として、膜が汚れを防ぎ（ホワイトキープ）、落とす際に汚れごと除去（ホワイトケア）
・前歯１本で、約200回分
・発売日2025年11月30日
・販売方法：直接販売および一部契約店舗にて販売予定
キャップにハケが付いています。
色見本 義歯に塗布。
■使用方法
１.使用前によく振り、沈殿した成分を均一にします。 ※よく振らないと色が出ません。
２.容器の縁で液量を調整し、薄く塗ります。※液量が多いと乾くまでに時間がかかります。
３.歯の表面の唾液をティッシュでふき取ります。※必ず乾いた歯の表面に塗ります。
４.上向き加減で塗ると、唾液が付きにくく塗りやすくなります。
５.塗った後、唾液が付かないように乾くまで唇を開けて待ち、20秒程立ちましたら指先で乾いたのを確認し、口を閉じます。
６.落とすときは歯磨きで簡単に落とすことができます。
■開発背景
SNSやコスプレ文化の発展により、「表情そのものをデザインするメイク」が注目されています。
海外アニメやカートゥーン作品では、歯の色そのものがキャラクターの個性や感情、そして象徴的な力を示す要素として描かれることも多く、
なかでも“金色の歯”は、強さ・富・カリスマ性・ユーモアといった多面的な魅力を演出する表現として使われています。
『コスメティース・カートゥーンゴールド』は、
そうしたアニメ的な象徴表現を現実のメイクとして再表現し、
自分らしい魅力や世界観を歯の色で表現できる新しいアートアイテムとして誕生しました。
本格的な金属の金歯のような光沢ではなく、
アニメーションの中で描かれるような、ややマットで温かみのあるゴールドを再現。
“表現としてのゴールド”を追求した、自由で遊び心のある新ジャンルの歯の化粧品です。
特におすすめは、犬歯1本へのアクセント使い。
光の角度や口元の動きにあわせて、キャラクターのような印象を生み出します。
また、歯並びや形の違いも、その人だけの魅力。
『カートゥーンゴールド』は、そんな個性を“チャームポイント”として引き出す新しい発想の歯の化粧品です。
「隠す」ではなく、「活かす」。
それが、コスメティースの提案する“表現としてのメイク”です。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gfjxRgO4EYU ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_xAnTzv8Dgc ]