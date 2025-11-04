シリーズ累計1,000万本を突破※1！“せん”と“パッキン”がひとつになった「シームレスせん」シリーズからデザインが新しくなったステンレスマグ（SM-WJ48・SM-WN48）新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、“せん”と“パッキン”がひとつになった「シームレスせん」シリーズから、新しいデザインのステンレスマグ（SM-WJ48・SM-WN48）を2025年12月1日より発売します。

2020年に業界で初めて※2“せん”と“パッキン”を一体化した「シームレスせん」シリーズは、発売以来進化を続け、「お手入れの手間」や「パッキンのつけ忘れによる水漏れの不安」といった課題に応えて多くのお客様にご好評いただき、このたび、累計出荷1,000万本※1を達成しました。

新製品は、“かわいい”から“かっこいい”まで毎日持ち出したくなる多彩なデザインを採用。自分の好みに合わせて選ぶことができます。

※1 シームレスせんシリーズ（SM-Z型、SM-W型、SM-M型、SM-G型、SM-V型、SX-J型、SX-K型、SM-U型、SD-H型、SM-R型、SU-A型、SM-G型、SU-D型、SU-B型）国内累計出荷本数2020年9月1日～2025年10月17日までの合計（当社調べ）

※2 ステンレスボトルにおいて、せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。（2020年7月30日発表による 当社調べ）

【ステンレスマグSM-WJ48】

新製品はお気に入りの１本が見つかる個性豊かな4種類を展開します。

●ゆめかわエモ

やさしくやわらかいタッチのユニコーンを描いた「ユニコーンパープル」と、シンプルながら人気の高い星座をモチーフにした「スターリーブルー」は、背景に奥行きのあるグラデーションを施し、「ゆめかわ」な世界観を演出しました。持つたびに明るい気持ちになる仕上がりです。

左から、ユニコーンパープル、スターリーブルー

●キュートなアニマル

調査※3で特に高い支持を集めた「シマエナガグリーン」は、爽やかなグリーンを背景に、シマエナガが枝の上で仲良く寄り添う可愛らしいシーンを表現した、見ているだけで癒やされるデザインです。

「ベアベージュ」は、大人っぽい落ち着いたベージュに、「もこもこ感」が伝わるキュートなクマをデザイン。落ち着きと可愛らしさを両立させました。

※3 2025年 実施 小学生女子を対象にしたWEBユーザー調査（n=312）

左から、シマエナガグリーン、ベアベージュ

【ステンレスマグSM-WN48】

迫力のあるリアルな足跡と、図鑑のように楽しめる6種類の恐竜を描いた「ダイナソーブルー」や、お子様に人気のイナズマをモチーフに、スピード感と光るアクセントカラーでかっこよく仕上げた「スピードブラック」、そしてペンキの吹き付け感とローラーの質感を両立させた「ペイントネイビー」の3種類を展開します。

左から、ダイナソーブルー、スピードブラック、ペイントネイビー

【商品特長】（SM-WJ48・SM-WN48共通）

● 業界初※2せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」

従来の「外して洗うパッキン」をせんセットに一体化させた「シームレスせん」に加え、キャップパッキンも一体化しているため、お手入れが簡単です。パッキンをなくすことや、つけ忘れて水漏れする心配もありません。

※2 ステンレスボトルにおいて、せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて（2020年7月30日発表による 当社調べ）

ふたパーツのお手入れ点数はたったの2点

● 高い保温・保冷力※4

ステンレス真空2重のまほうびんだから、温かい飲み物も冷たい飲み物も、温度を長時間キープします。

※4 保温(保冷)効力とは、室温20℃±2℃において、製品に熱湯(冷水)を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温95℃±1℃(水温4℃±1℃)のときから6時間放置した場合におけるその湯(水)の温度。

● スポーツドリンク対応の内面「ラクリア加工＋（プラス）」

当社従来品の電解研磨より耐食性が高く、サビに強い加工です。また、飲み物の汚れがつきにくく、サッと洗えて毎日のお手入れが簡単です。

● 本体丸洗い※5OK

※5 水中に放置しないでください。

● 計量＆コンパクト

● 水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」

● 結露しにくく安心の「結露抑制構造」

ふた部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

【商品仕様】

※4 保温（保冷）効力：室温20℃±2℃において、熱湯（冷水）を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温95℃±1℃（水温4℃±1℃）のときから6時間放置した場合におけるその湯（水）の温度。

商品サイトはこちら :https://www.zojirushi.co.jp/syohin/bottle_tumbler/bottle/smwj-smwn/