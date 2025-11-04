2025年11月8日9日開催！第2回芋フェス！IN浜松城公園の出店者決定！

株式会社ロト

2025年11月8日9日開催する第2回芋フェス！IN浜松城公園の出店者が発表された。前回、2025年5月は200人を超える大行列イベントとなった芋フェス！IN浜松城公園だが、今回も実力派店舗揃い踏みで

味覚の秋、スイーツの秋を代表するさつまいもを楽しめるイベントになることは間違いない。

一部の店舗でお子様向けのじゃんけん大会も開催するとこのことで、お子様には楽しみなイベントになることは請け合いだ。

東海地方を中心に延べ30万人以上を動員している芋フェス！だが、地元ということもあってか前回は大盛況なイベントとなり、売り切れが続出してしまったお店も多数見られた。今回は各店舗、余裕を持った在庫で伺うとのことで前回食べれなかった店も楽しめること請け合いだ。

当日は駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用をお勧めいたします。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では1年半熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

2 oimodo 芋フェス大賞優秀賞 銀賞

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。

皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

【おいもタルト】

静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。

サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。

3 えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！

4 IMOBAKKA

さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！

気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。

１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！

5 はらペコkitchen

おいもここは「まちを彩る焼き芋屋さん」をコンセプトにしている焼き芋専門店です。当店は幅広い年齢層の方々にお越しいただき、焼き芋はもちろん、素材を活かしたスイーツなど、さまざまな商品を提供させて頂いております。

6 ほっこり芋 芋フェス！大賞 スイーツ部門 金賞

クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。

7 レカント

三島市名物のみしまコロッケとブラジルの家庭料理をコラボレーションしたブラジル風みしまコロッケを是非ご賞味ください

8 太陽

チョコバナナ・さつま芋スーツ

9 ＧＳＹ

焼きそば・牛串・肉巻き 鉄板焼きの屋台です。

10 ココペリ

イイダコを丸ごと使ったタコ焼きがおすすめです。

１1 DINER すぎ 芋フェス！大賞 審査員特別賞

さつまいもチップス。フライドポテト、もつ煮

何を食べても美味い店です。

12 ＡＭＲＫＥＢＡＢ

ケバブ

イベント概要

イベント名：第2回芋フェス！ＩＮ浜松城 浜松城横葵広場

開催日時 ：2025年11月8日(土)10:00～16:00

11月9日(日)10:00～16：00小雨決行

開催場所 ：〒430-0946 浜松市中央区元城町102-1 旧元城小学校跡地

アクセス ：バス：遠鉄バス「浜松城公園入口」または「市役所南」下車

電車：遠州鉄道「遠州病院駅」より約800メートル

参加費／チケット料金：無料

URL ：第2回芋フェス！ＩＮ浜松城 浜松城横葵広場

https://www.imo-fes.com/

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/