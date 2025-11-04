AI MQL合同会社、多段階マルチコンセンサスAIモデルを発表
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333458&id=bodyimage1】
プロップファーム業界の「恣意的な介入」リスクを排除する、世界初の「契約可能な」コンプライアンス基盤を構築。
【2025年11月4日、東京】
金融コンプライアンス（RegTech）領域を専門とするAI MQL合同会社（以下、AIMQL）は本日、法的証跡の生成と監査に特化した、革新的な「多段階マルチコンセンサスAIモデル」の開発成功を発表しました。
本システムは、プロップトレーディングファーム（自己勘定取引企業）市場において、近年のMFF（My Forex Funds）事件1以降、最大の経営リスクとなっている「恣意的な介入」の疑惑1を技術的・法的に排除するために設計されました。
AIMQLは、高度なAIによる不正検知と説明可能な調査ブリーフィングを、法的に契約可能な「不可改竄SRE（Site Reliability Engineering）基盤」1と統合することで、世界で初めて「監査対応可能な技術的証跡」をサービスレベル目標（SLO）として保証するソリューションを提供します。
1. 市場の背景：MFF事件が露呈した「恣意性」という構造的脆弱性
2025年5月に棄却されたものの、CFTC（米商品先物取引委員会）対MFFの訴訟1は、プロップファーム業界全体に深刻な教訓を残しました。AIMQLの市場分析によれば、業界最大の「痛み」は、規制当局の権限そのものではなく、訴訟プロセスを通じて暴露された「恣意的な介入」の疑惑です1。
この疑惑は、プロップファームの生命線である「トレーダーコミュニティ」からの信頼を根本から揺るがしました1。
既存の競合ソリューション（Axcera, Kenmore Designなど）は、主に既知の違反を検知する「ルールベース」の機能提供にとどまっています1。これらのツールは「違反のログ（記録）」は提供できますが、「なぜその決定が下されたのか（理由）」を説明するXAI（説明可能なAI）機能を持っていません1。この「説明能力の欠如」こそが、コンプライアンス部門の決定を「恣意的」と見なされる根本的なリスク源となっていました。
AIMQLの価値提案（UVP）は、この市場ニーズに対し、「MFF事件の教訓：恣意性の排除は、“技術的証跡（AIMQL） × 人間の最終判断（顧客CCO）”の組み合わせによってのみ担保される」という明確な回答を提示します1。
2. AIMQLのソリューション：「法的・技術的不可分性」に基づく三位一体のアーキテクチャ
AIMQLのUSP（独自の強み）は、AIの技術そのものではなく、以下の3つの要素を「“鍵と鍵穴”の一体価値」として提供し、その結果（証跡）を「契約可能なSLO」として法的に保証する点にあります1。
高度な矛 （The Spear）: 「GenAI因果指紋分析」（$ArXiv:2509.15406$）1。ルールベースを超えた隠れた行動パターン（例：隠れCopy Trading）1を検知します。
法的証跡の盾 （The XAI Shield）: 「LLM支援による調査ブリーフィング」1。上記1.の検知理由を、多段階AIコンセンサスに基づき「説明」します。
不可改竄SRE基盤 （The Immutable Base）: 上記1.と2.の証跡の完全性を、国際的な法的基準（SEC 17a-4, RFC3161など）1に準拠したインフラで法的に保証します。
この「法的・技術的不可分性」こそが、競合他社による模倣を困難にする「深い堀」となります1。
3. 技術的実装：多段階マルチコンセンサスAIモデルの全貌
AIMQLの「矛」と「盾」は、単一のAIモデルが持つ固有のバイアスや幻覚（ハルシネーション）を排除し、法的証跡として耐えうる客観的かつ堅牢な「コンセンサス（合意）」を形成するため、以下の多段階アーキテクチャによって実装されています1。
プロップファーム業界の「恣意的な介入」リスクを排除する、世界初の「契約可能な」コンプライアンス基盤を構築。
【2025年11月4日、東京】
金融コンプライアンス（RegTech）領域を専門とするAI MQL合同会社（以下、AIMQL）は本日、法的証跡の生成と監査に特化した、革新的な「多段階マルチコンセンサスAIモデル」の開発成功を発表しました。
本システムは、プロップトレーディングファーム（自己勘定取引企業）市場において、近年のMFF（My Forex Funds）事件1以降、最大の経営リスクとなっている「恣意的な介入」の疑惑1を技術的・法的に排除するために設計されました。
AIMQLは、高度なAIによる不正検知と説明可能な調査ブリーフィングを、法的に契約可能な「不可改竄SRE（Site Reliability Engineering）基盤」1と統合することで、世界で初めて「監査対応可能な技術的証跡」をサービスレベル目標（SLO）として保証するソリューションを提供します。
1. 市場の背景：MFF事件が露呈した「恣意性」という構造的脆弱性
2025年5月に棄却されたものの、CFTC（米商品先物取引委員会）対MFFの訴訟1は、プロップファーム業界全体に深刻な教訓を残しました。AIMQLの市場分析によれば、業界最大の「痛み」は、規制当局の権限そのものではなく、訴訟プロセスを通じて暴露された「恣意的な介入」の疑惑です1。
この疑惑は、プロップファームの生命線である「トレーダーコミュニティ」からの信頼を根本から揺るがしました1。
既存の競合ソリューション（Axcera, Kenmore Designなど）は、主に既知の違反を検知する「ルールベース」の機能提供にとどまっています1。これらのツールは「違反のログ（記録）」は提供できますが、「なぜその決定が下されたのか（理由）」を説明するXAI（説明可能なAI）機能を持っていません1。この「説明能力の欠如」こそが、コンプライアンス部門の決定を「恣意的」と見なされる根本的なリスク源となっていました。
AIMQLの価値提案（UVP）は、この市場ニーズに対し、「MFF事件の教訓：恣意性の排除は、“技術的証跡（AIMQL） × 人間の最終判断（顧客CCO）”の組み合わせによってのみ担保される」という明確な回答を提示します1。
2. AIMQLのソリューション：「法的・技術的不可分性」に基づく三位一体のアーキテクチャ
AIMQLのUSP（独自の強み）は、AIの技術そのものではなく、以下の3つの要素を「“鍵と鍵穴”の一体価値」として提供し、その結果（証跡）を「契約可能なSLO」として法的に保証する点にあります1。
高度な矛 （The Spear）: 「GenAI因果指紋分析」（$ArXiv:2509.15406$）1。ルールベースを超えた隠れた行動パターン（例：隠れCopy Trading）1を検知します。
法的証跡の盾 （The XAI Shield）: 「LLM支援による調査ブリーフィング」1。上記1.の検知理由を、多段階AIコンセンサスに基づき「説明」します。
不可改竄SRE基盤 （The Immutable Base）: 上記1.と2.の証跡の完全性を、国際的な法的基準（SEC 17a-4, RFC3161など）1に準拠したインフラで法的に保証します。
この「法的・技術的不可分性」こそが、競合他社による模倣を困難にする「深い堀」となります1。
3. 技術的実装：多段階マルチコンセンサスAIモデルの全貌
AIMQLの「矛」と「盾」は、単一のAIモデルが持つ固有のバイアスや幻覚（ハルシネーション）を排除し、法的証跡として耐えうる客観的かつ堅牢な「コンセンサス（合意）」を形成するため、以下の多段階アーキテクチャによって実装されています1。