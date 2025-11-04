ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年11月に『ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場：タイプ別（低分子量PDMS、高分子量PDMS、超高分子量PDMS）、形状別（流体、エラストマー、樹脂、ゲル）、用途別（医療・ヘルスケア、パーソナルケア・化粧品、電子機器、自動車、建設、産業プロセス、家庭用品およびその他）による世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場の予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場動態を強調している。
ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場の概要
ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場とは、柔軟性、透明性、生体適合性を備えたポリマーであるPDMSから製造されるシリコーン系薄膜を対象とする産業である。これらのフィルムは、優れた耐熱性、耐薬品性、光学的透明性を有するため、電子機器、医療機器、マイクロ流体デバイス、コーティング用途などで広く使用されている。
特にPDMSフィルムは、ウェアラブルセンサー、薬物送達システム、フレキシブルエレクトロニクスなどの分野で高く評価されている。市場の成長は、ヘルスケアおよび電子分野における先進材料への需要の増加、さらに研究開発での応用拡大によって促進されている。フィルム製造技術の継続的な革新も、世界的な市場拡大をさらに支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場の規模は2025年に18億米ドルを生み出したとされる。さらに、2035年末までには35億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）約5.6%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場分析によれば、同市場の規模は、医療機器およびヘルスケア分野での利用拡大、自動車および航空宇宙分野からの需要増加、電子機器およびヘルスケア分野での需要上昇、そして材料技術の進歩といった要因によって拡大すると予測されている。ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場における主要企業には、Arihant Solvents and Chemicals、Chengdu Silike Technology、Dongguan City Betterly New Materials、H.N.K. Silicone Enterprise、Merck KGaA、Momentive Performance Materials、Sandoo Pharmaceuticals and Chemicals、Thermo Fisher Scientific、Wacker Chemie、Zhengzhou Meiya Chemical Productsが含まれる。
また、当社のポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 世界のポリジメチルシロキサン（PDMS）フィルム市場の需要と機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで国別（日本を含む）で行う。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
