第28回市民公開漢方セミナー「漢方ですこやかに」 参加お申込み受付開始

2025年11月



第28回市民公開漢方セミナー開催 「漢方ですこやかに」 ～毎日を楽しく健やかに過ごすために～

参加お申込み受付開始

日本漢方生薬製剤協会

日本漢方生薬製剤協会（東京都文京区、会長：加藤照和）では、下記の通り、本年11月28日に文京シビックホール(東京都文京区)にて開催する第28回市民公開漢方セミナーのお申込みの受付を開始いたしました。

何卒、別添の案内チラシをご確認の上、下記URLまたはバーコードよりアクセスの上、お申込みいただき、ご参加を賜りますよう宜しくお願いいたします。



記

■日 時 2025年11月28日(金)18:30～20:00 (開場：17:45)

■場 所 文京シビックホール2階小ホール (東京都文京区春日1-16-21)

■演 題 「漢方ですこやかに」～毎日を楽しく健やかに過ごすために～

■テーマ やさしい漢方入門、かぜ・インフルエンザの漢方、養生のお話

＜講師からひとこと＞

病院に行く前に自分でできるケア、それが「養生」です。東洋医学が出来上がっ

た時代は、カゼをひくだけで命取りでした。だから、いかに病気にならない

かということが医学の中心だったのです。その時代、「食医」という役職の医者

が最も位が高いとされ、「病気になってから治療する医者は下」とされていま

した。そんなセルフケアの知恵が詰まった東洋医学を、皆さんと共有したいと

思います。東洋医学の考え方を取り入れ、日々の生活の中で気をつけられる

ことを実践して健康を保っていきましょう。

■お申込みURL

https://lien-web.net/nikkankyo-seminar251128

■お問合せ先 日本漢方生薬製剤協会 広報委員会 Tel：03-6284-2524

【第28回市民公開漢方セミナーご案内】