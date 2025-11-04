第28回市民公開漢方セミナー「漢方ですこやかに」 参加お申込み受付開始
2025年11月
第28回市民公開漢方セミナー開催 「漢方ですこやかに」 ～毎日を楽しく健やかに過ごすために～
参加お申込み受付開始
日本漢方生薬製剤協会
日本漢方生薬製剤協会（東京都文京区、会長：加藤照和）では、下記の通り、本年11月28日に文京シビックホール(東京都文京区)にて開催する第28回市民公開漢方セミナーのお申込みの受付を開始いたしました。
何卒、別添の案内チラシをご確認の上、下記URLまたはバーコードよりアクセスの上、お申込みいただき、ご参加を賜りますよう宜しくお願いいたします。
■日 時 2025年11月28日(金)18:30～20:00 (開場：17:45)
■場 所 文京シビックホール2階小ホール (東京都文京区春日1-16-21)
■演 題 「漢方ですこやかに」～毎日を楽しく健やかに過ごすために～
■テーマ やさしい漢方入門、かぜ・インフルエンザの漢方、養生のお話
＜講師からひとこと＞
病院に行く前に自分でできるケア、それが「養生」です。東洋医学が出来上がっ
た時代は、カゼをひくだけで命取りでした。だから、いかに病気にならない
かということが医学の中心だったのです。その時代、「食医」という役職の医者
が最も位が高いとされ、「病気になってから治療する医者は下」とされていま
した。そんなセルフケアの知恵が詰まった東洋医学を、皆さんと共有したいと
思います。東洋医学の考え方を取り入れ、日々の生活の中で気をつけられる
ことを実践して健康を保っていきましょう。
■お申込みURL
https://lien-web.net/nikkankyo-seminar251128
■お問合せ先 日本漢方生薬製剤協会 広報委員会 Tel：03-6284-2524
【第28回市民公開漢方セミナーご案内】