シリコンウェーハ再生市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年11月に『シリコンウェーハ再生市場：再生容量（150mm、200mm、300mmおよびその他）別、用途（太陽電池、集積回路およびその他）別、産業分野（航空宇宙・防衛、自動車、鉱業・建設、電子機器およびその他（医療・スポーツ））別の世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、シリコンウェーハ再生市場の予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場動態を強調している。
シリコンウェーハ再生市場の概要
シリコンウェーハ再生市場とは、使用済みまたは欠陥のあるシリコンウェーハから既存の層を除去し、研磨および洗浄を行うことで表面を再生し、半導体製造に再利用するプロセスを指すものである。再生ウェーハは、装置の試験、プロセス監視、研究用途などに広く利用されており、メーカーが材料コストを削減し、廃棄物を最小限に抑えるのに寄与している。
市場の成長は、コスト効率の高いウェーハソリューションに対する需要の増加、半導体生産の拡大、そしてリサイクルを促進する環境意識の高まりによって牽引されている。さらに、再生技術の進歩や、ファウンドリおよび統合デバイスメーカー（IDM）による採用の拡大が、世界的な市場拡大をさらに後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、シリコンウェーハ再生市場の規模は2025年に6億2070万米ドルを生み出したとされる。さらに、2035年末までには11億8530万米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）約6.4%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なシリコンウェーハ再生市場分析によれば、シリコンウェーハ再生市場の規模は、半導体および電子機器製造における需要の増加、コスト効率的かつ持続可能な製造手法、半導体製造におけるコスト上昇圧力およびサプライチェーン制約、さらにサステナビリティ目標および循環型経済の要請といった要因により拡大すると予測されている。シリコンウェーハ再生市場の主要企業としては、Silicon Quest International、Nano Silicon Inc.、Rockwood Wafer Reclaim、WRS Materials、Silicon Materials Inc.、Silicon Valley Microelectronics、Noel Technologies、Kemi Silicon Inc.、Pure Wafer PLC、R.S. Technologies、Nova Electronic Materials、DSK Technologies PTE Ltd.、およびPhoenix Silicon International Corporationが挙げられる。
また、当社のシリコンウェーハ再生市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も収録している。
目次
● シリコンウェーハ再生市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 世界のシリコンウェーハ再生市場の需要と機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで国別（日本を含む）で行う。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
