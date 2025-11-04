オンラインオークション市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析、2025年～2035年である。
Survey Reports LLCは、2025年11月に『オンラインオークション市場の製品別セグメンテーション（コレクティブル、電子機器、美術品、宝飾品、その他）、プラットフォーム別（ウェブベースおよびアプリケーションベース）、オークション形式別（スタンダードオークション、リザーブプライスオークション、ノーリザーブオークション、入札封印型オークション、ダッチオークション）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書はオンラインオークション市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、そして市場における脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
オンラインオークション市場の概要
オンラインオークションとは、買い手と売り手がインターネット上で商品やサービスの入札を行うデジタルマーケットプレイスである。従来のオークションと同様に、商品は設定された時間内に最高入札者に販売される。eBay、サザビーズ、またはB2B専用ポータルなどのプラットフォームでは、コレクティブルから産業機器に至るまで、リアルタイムまたは時間指定のオークションを実施することができる。オンラインオークションは、グローバルなアクセス性、利便性、透明性、そして競争的な価格設定を提供する。個人、企業、政府機関が資産処分、余剰在庫の販売、電子商取引などに広く利用している。安全な決済システムと認証技術が、オンラインオークション取引における買い手と売り手の信頼性を高めている。
Surveyreportsの専門家によるオンラインオークション市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は223億米ドルであった。また、2035年末までには市場収益が579億米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）約12.4%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なオンラインオークション市場分析によれば、同市場の規模拡大は、急速なデジタル化とインターネット普及の進展、中古品およびヴィンテージ品に対する需要増加、インターネットとスマートフォンの浸透拡大とグローバルなデジタル商取引への移行、さらに技術的進歩と利便性の向上といった要因によって促進されると考えられている。オンラインオークション市場における主要企業には、Bonanza Portfolio Ltd.、Catawiki BV、eBay Inc.、eBid Ltd.、eCRATER、Invaluable LLC、John Pye and Sons Ltd.、Liquidity Services Inc.、SDL Auctions Ltd.、Sotheby’s、UKauctioneers.com、U.S. Auction Online、Webstore.com、Williams and Williams Marketing Services Inc.、およびWilsons Auctions Ltd.が含まれる。
また、当社のオンラインオークション市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● オンラインオークション市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
