ビルディングオートメーションシステム市場：世界調査報告書――需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年11月に「ビルディングオートメーションシステム市場のセグメンテーション：ネットワーク接続（ワイヤレス、有線、その他）別、製品（照明制御システム、HVAC制御システム、監視システム、防火システム、管理ソフトウェア、その他）別、エンドユーザー（商業用、産業用、住宅用、その他）別――世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、ビルディングオートメーションシステム市場の予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、主要な市場ダイナミクスを明らかにしているものである。
ビルオートメーションシステム市場の概要
ビルオートメーションシステム（BAS）とは、建物内の機械・電気システム――すなわち暖房、換気、空調（HVAC）、照明、防犯、エネルギー管理など――を制御・監視するための集中型かつ知能的なネットワークである。BASはセンサー、コントローラー、ソフトウェアを用いて室内環境を最適に保ち、エネルギー効率を高め、運用コストを削減する。これによりリアルタイムでの監視および自動化が可能となり、施設管理者は建物の性能を遠隔で制御・分析することができる。商業ビル、病院、学校、産業施設などで広く利用されており、快適性、安全性、持続可能性を高めつつ、建物のライフサイクル全体においてエネルギーと資源を効率的に活用することを可能にしている。
Surveyreportsの専門家によるビルオートメーションシステム市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は1,069億米ドルであった。また、2035年末までには市場収益が2,187億米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）約 8.7%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038169
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333380&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なビルオートメーションシステム市場分析によれば、同市場の規模拡大は、スマートシティの拡大とインフラの近代化、建物システムにおけるIoT・クラウド・AIの導入、スマートビルおよびIoT統合の採用拡大、さらにはエネルギー効率への需要増大によって促進されると考えられている。ビルオートメーションシステム市場における主要な企業には、ABB Ltd.、Cisco Systems Inc.、Robert Bosch GmbH、Siemens AG、Crestron Electronics Inc.、Delta Controls Inc.、Rockwell Automation、Schneider Electric SE、General Electric、Honeywell International Inc.、およびLutron Electronics Co. Inc.が含まれる。
また、当社のビルオートメーションシステム市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ビルオートメーションシステム市場の規模、成長分析、および各国における主要な市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界のビルオートメーションシステム市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
ビルオートメーションシステム市場の概要
ビルオートメーションシステム（BAS）とは、建物内の機械・電気システム――すなわち暖房、換気、空調（HVAC）、照明、防犯、エネルギー管理など――を制御・監視するための集中型かつ知能的なネットワークである。BASはセンサー、コントローラー、ソフトウェアを用いて室内環境を最適に保ち、エネルギー効率を高め、運用コストを削減する。これによりリアルタイムでの監視および自動化が可能となり、施設管理者は建物の性能を遠隔で制御・分析することができる。商業ビル、病院、学校、産業施設などで広く利用されており、快適性、安全性、持続可能性を高めつつ、建物のライフサイクル全体においてエネルギーと資源を効率的に活用することを可能にしている。
Surveyreportsの専門家によるビルオートメーションシステム市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は1,069億米ドルであった。また、2035年末までには市場収益が2,187億米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）約 8.7%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038169
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333380&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なビルオートメーションシステム市場分析によれば、同市場の規模拡大は、スマートシティの拡大とインフラの近代化、建物システムにおけるIoT・クラウド・AIの導入、スマートビルおよびIoT統合の採用拡大、さらにはエネルギー効率への需要増大によって促進されると考えられている。ビルオートメーションシステム市場における主要な企業には、ABB Ltd.、Cisco Systems Inc.、Robert Bosch GmbH、Siemens AG、Crestron Electronics Inc.、Delta Controls Inc.、Rockwell Automation、Schneider Electric SE、General Electric、Honeywell International Inc.、およびLutron Electronics Co. Inc.が含まれる。
また、当社のビルオートメーションシステム市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ビルオートメーションシステム市場の規模、成長分析、および各国における主要な市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界のビルオートメーションシステム市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。