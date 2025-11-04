TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 欧米化学メーカーのR&D戦略調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 欧米化学メーカーのR&D戦略調査』について、弊社リサーチャーの中津啓揚のインタビュー記事を2025年10月29日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ、今回この調査を実施しようとしたのですか？
中津：今回の調査は、ご好評をいただいた「2023年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査レポート」（国内版）に続く姉妹編として、欧米の主要化学メーカーを対象に実施しました。国内の化学メーカーがR&D戦略を策定する上で、・・・
◆今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
中津：調査の結果、欧米の主要化学メーカー16社のR&D活動には、共通の傾向が見られました。第一に、「サステナビリティ」を軸とした脱炭素型・循環型製品開発へのシフトです。再生可能資源や・・・
◆化学メーカーの研究開発における現在の課題は何だと考えていますか？
中津：最大の課題は、「環境・デジタル・スピード」の3要素をいかに両立させるかにあります。まず、サステナブル技術への継続的な投資と、経済合理性の両立が求められます。バイオ由来原料や・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
中津：本レポートでは、欧米主要16社の過去3年以上にわたるR&D方針と注力分野を詳細に整理し、各社の方向性と特徴を体系的に比較できるようにしています。研究開発費や人員数、特許出願動向を可視化しており、各社の技術戦略や・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6355/
2025年 欧米化学メーカーのR&D戦略調査
ー社会課題の解決と価値創出を両立するイノベーション戦略ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410250658
発刊日：2025年10月24日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
