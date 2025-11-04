Flora、メッセナゴヤ2025に出展　女性活躍・健康経営を支援するアプリ「Wellflow」を紹介

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：クレシェンコ アンナ、以下「Flora」）は、2025年11月5日（水）～7日（金）にポートメッセなごやで開催される日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2025」に出展します。



本展示では、女性の健康課題を起点に「健康経営」「DE&I推進」「職場のウェルビーイング」を支援する法人向けアプリ「Wellflow（ウェルフロー）」を紹介します。ブースでは、AIチャットによる健康相談機能や、自宅で完結できるオンライン診療サービスなど、Wellflowの主要機能を実際に操作・体験していただけるほか、アプリの無料トライアル申込みや生理痛疑似体験デバイスを用いた無料体験会のご案内も行います。





さらに、11月5日（水）15:00～16:00にはメッセナゴヤ公式YouTubeライブ配信にも出演し、展示の見どころや導入事例を紹介予定です。

出展概要

展示会名：メッセナゴヤ2025

会期：2025年11月5日（水）～7日（金）

会場：ポートメッセなごや

公式サイト：https://www.messenagoya.jp/

ライブ配信出演：2025年11月5日（水）15:00～16:00（メッセナゴヤ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@messenagoya5265)）

出展ブース：Next Eraゾーン～スマートロボティクス＆フェムテック～

展示内容の見どころ

■AIチャットによる健康相談・オンライン診療など、アプリ全機能を体験可能

Floraが提供するヘルスケアアプリ「Wellflow」を実際に触って体験いただけます。

ブース来場者限定で、一定期間すべての機能を無料で試せるトライアルプランの申込受付を実施。AIチャットでの健康相談やオンライン診療、セルフチェック、クーポンモールなど、アプリの全機能を従業員の方々にご利用いただけます。

「導入前に社員の反応を知りたい」「小規模で効果を確かめたい」という企業様におすすめのプランです。

■「生理痛体験ワークショップ」事前体感セッションのご案内

企業で実際に導入され、参加者満足度100％を記録した「生理痛体験ワークショップ」を、導入検討中のご担当者様向けに一部無料で体感いただける特別プログラムです。

専用デバイスを用いて生理痛の痛みを1～15段階で再現し、その状態で簡単な作業を行うことで、痛みが集中力やパフォーマンスに与える影響を実感していただけます。

展示会では、プログラムの内容紹介とお申込みを受け付けています。

ご紹介するサービス：Wellflow

Floraが提供する「Wellflow」は、女性特有の健康課題に対応した法人向けヘルスケアサービスです。月経・PMS・妊活・更年期といった課題に対し、以下の機能・サービスを通じて包括的な支援を行っています。

- 体調記録・AIチャット相談：ホルモン周期や体調を記録し、自身に特有の症状や不調への気付きにつなげる。さらにAIに24時間365日オンラインで気軽に相談可能- オンライン診療：オンライン診療が可能なクリニックを紹介。薬の配送料無料特典あり- セルフチェック・啓発コンテンツ：簡易チェックによる不調の可視化と予防意識を高めるコラムを提供- 福利厚生機能：検査・フェムケアグッズ購入に使えるクーポン配布、社内制度の発信にも対応- 男性モード：男性の更年期や不妊ケア、パートナー理解を促すコンテンツも搭載- 教育・研修サポート：アプリの登録・活用を促進する社内教育、女性の健康に関する教育や生理痛体験等の研修の実施を企画から支援

現在、Wellflowは大手企業を中心に100社以上に導入されており、健康経営優良法人や女性活躍推進の実現に向けた取り組みとしても注目を集めています。

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com