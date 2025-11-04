【ハンドボール】ハニービー石川、アジア唯一のチームとして米国国際大会「Pro Handball USA」へ参戦！

株式会社CCIグループ

株式会社CCIグループ（代表取締役社長：杖村 修司）の株式会社ハニービースポーツ（代表取締役社長：立野 賢哉）は、2026年8月に米国にて開催される「Pro Handball USA」（CEO：Mads Hyllested Winther）に参戦することになりましたのでお知らせいたします。

当社が運営するハンドボールチーム「ハニービー石川」は、世界中の強豪クラブが注目する第1回メガイベントにおいて、アジア唯一の出場チームとして選考されました。これは、日本のハンドボール界にとって歴史的な快挙であり、当社グループが掲げる「国際化」「人材育成」「地域貢献」「ブランド強化」の観点からも、大きな意義を持つ挑戦です。

当社は今後も、ハンドボールを通じて地域の未来をつくる原動力になるべく活動してまいります。

背景と意義

「ハニービー石川」は、中長期的な成長戦略として海外チームとの交流・連携を視野に入れてきました。今回の参戦は、1975年のクラブ創設以来、関わってくださったすべての方々のご尽力が評価されたものと考えております。国内のハンドボール界で日々努力されている方々の思いも背負い、ハンドボールで日本に光を灯せるよう、戦い抜く所存です。

Pro Handball USA 大会概要

2026年8月を第1回目としてアメリカにて開催される国際ハンドボール大会。

欧州およびアジアのトップクラブが集結し、世界最高水準の競技とエンターテインメントを融合させたイベントです。本大会は、ハンドボールの国際的な認知拡大とアメリカ市場への定着を目的とし、スポーツ・文化・ビジネスを横断する新たな価値創造の場として催されます。ラスベガスの特性を活かし、競技性とエンターテインメント性を両立した国際イベントとして展開されます。

・開催地 ：アメリカ・ネバダ州ラスベガス

・会場 ：Lee’s Family Forum（Henderson）

・開催期間：2026年8月上旬予定 (8/1-8/9)



・その他の参加チーム（女子）

GYÖRI AUDI ETO KC（ハンガリー）

ODENSE HAANDBOLD（デンマーク）

Brest Bretagne Handball（フランス）

株式会社ハニービースポーツ 代表取締役 立野 賢哉

コメント

Pro Handball USAメガイベントへの参加を大変光栄に思います。誇りと情熱を持ってアジア大陸を代表できるよう、全力を尽くします。Gyor, Odense, Brest,の３チームを心から尊敬し、彼らと対戦できることを楽しみにしています。来年夏の4試合に、米国全土のたくさんのスポーツファンにご来場いただき、アジアのハンドボールを応援いただけることを心より願っております。

Pro Handball USA CEO マッズ・ウィンザー

アジアのトップハンドボールチームが参加することで、このイベントは真にグローバルなレベルへと昇華し、各大陸から精鋭のハンドボール選手が集結します。これは北米におけるハンドボール界にとって画期的な出来事であり、ハニービー石川は間違いなくこの成功に貢献してくれるでしょう。チームの皆様のご支援とご協力に心より感謝申し上げます。

■参考：ハニービー石川

石川県を拠点に活動する女子ハンドボールチーム。1975年創設以来、日本ハンドボールリーグ（現リーグH）10連勝などの実績を残す。プロチームとして、「勝利 × 価値」を追求し、ハンドボール・スポーツの枠を超え、地域社会に新たな活力と夢を届けるチームを目指す。

昨シーズンの配線は未来への敗戦と捉え、今季は経験豊富なベテランと若手の融合により、スピードと連携力を兼ね備えた布陣で「女王奪還」を目標にさらなる高みに挑む。

HP：⁠https://www.honeybee-ishikawa.co.jp/