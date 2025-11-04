西尾レントオールは愛知県日進市と 「災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協定」を締結しました

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）は、日進市（愛知県日進市、市長：近藤裕貴）と、災害発生時に復旧作業等の遂行にあたり、必要な資機材を円滑に調達できる体制を整備することを目的とした「災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協定」を締結しました。

写真向かって左より 当社：執行役員中部第2営業部長 篠澤秀彦／当社：取締役中部支店長 濱田雅義／日進市長 近藤裕貴 様／当社：中部第2営業部営業課長 山口啓吾

■協定締結日

令和7年10月10日（金）

■締結者

日進市長 近藤裕貴

西尾レントオール株式会社 取締役中部支店長 濱田雅義

■日進市ホームページ協定締結のお知らせ

https://www.city.nisshin.lg.jp/department/soumu/bousai/5/2/2/kyoutei/3/17901.html

西尾レントオールは、これまでに55以上の地方自治体と災害に関する協定など様々なパートナーシップを結んでおり、今回もこの協定の締結を契機に、各団体との連携をさらに一層強化し、日本の防災・減災に貢献します。

※西尾レントオールのこれまでの連携協定や防災啓発活動に関しては、「災害への取り組み」をご覧ください。

https://nishio-grp.co.jp/social/disasters/3034/