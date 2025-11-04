東芝ブレイブルーパス東京との協賛契約について

株式会社ニューフレアテクノロジー

株式会社ニューフレアテクノロジー (本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長 高松潤)は、ジャパンラグビーリーグワンのDIVISION 1に所属し、昨期２連覇を果たし、今期３連覇を目指す「東芝ブレイブルーパス東京」とのパートナーシップ契約を締結しました。

12月13日に開幕するジャパンラグビー リーグワン2025-26において、当社は、東芝ブレイブルーパス東京のスポンサーとして昨年度に続いてサポートします。所属選手は、背面上部および前面左襟部分に当社ロゴが入ったジャージを着用して、国内の試合に出場します。また、ホストスタジアム内ピッチサイド広告バナーに当社のロゴが掲出されます。

ニューフレアテクノロジーは、今後も半導体製造装置を通じて、新たな価値を創造し、半導体産業と人類、社会に貢献できるよう今後も尽力してまいります。

（左）背面上部および（右）前面左襟部分に「NuFlare」のロゴが掲出されます(提供：東芝ブレイブルーパス東京)昨シーズンホスト会場に掲示された当社のバナー(提供：東芝ブレイブルーパス東京)

以上