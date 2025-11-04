連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」をWOWOWと共同制作！2026年2月15日から「Lemino」にて配信開始

株式会社NTTドコモ

株式会社NTT ドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 前田 義晃、以下 ドコモ）は、株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下 WOWOW）と連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」（以下、本作）を共同で制作することを決定しました。

本作は、2026年2月15日（日）からドコモが提供する映像配信サービス「Lemino」で配信開始します。

本作は、シリーズ累計発行部数1160万部を超える大河小説の金字塔である巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』を映像化したオリジナルドラマとなります。

主人公・宋江役の織田裕二をはじめとした豪華キャストが集結し、腐敗した世に抗う"はみ出し者"たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描いていく叛逆の群像劇です。

ドコモは、WOWOWとともに両社のユーザー基盤を活用したプロモーションにより多くの皆様に水滸伝の魅力をお届けすべく協力してまいります。

今後についても両社の企画・制作力を活かしたコンテンツ共同制作を検討してまいります。

《番組概要》

■タイトル ：ＷＯＷＯＷ×Ｌｅｍｉｎｏ連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」

■話数 ：全7話

■ストーリー ：腐敗がはびこる世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江（そうこう）。彼が記した“世直し”の書『替天行道』は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む！これは、理不尽な時代を変えようとする者たちの、命を懸けた叛逆の物語。

■番組情報 ：

出演：織田裕二、亀梨和也、満島真之介、波瑠、反町隆史

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか

脚本：藤沢文翁

音楽：村中俊之

エグゼクティブプロデューサー：西憲彦

プロデューサー：大原康明、古屋厚、森安彩

制作プロダクション：ROBOT

製作著作：WOWOW NTTドコモ

コピーライト：(C)︎北方謙三／集英社 (C)︎2026 WOWOW／NTTドコモ

公式 HP：https://suikoden-drama.com 公式 X＆Instagram：@suikoden_drama

■放送・配信日時：

＜Lemino＞

2026年2月15日（日）配信 毎週日曜午後10:00

Leminoプレミアム(月額990円（税込))のご契約が必要です※1

＜WOWOW、WOWOWオンデマンド＞

2026年2月15日（日）放送・配信 毎週日曜午後10:00



【Lemino概要】

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム※1」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。