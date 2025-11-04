創業25周年のジーピーオンライン、Web制作の知見と「AI」で次のステージへ。人とテクノロジーで新たな価値創造に挑戦。

株式会社ジーピーオンライン

Webサイトの企画・制作を手がける株式会社ジーピーオンライン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：豊永 豊）は、2025年11月1日をもちまして、創業25周年を迎えました。この四半世紀という節目を迎えることができましたのは、平素よりご愛顧いただいているお客さま、ご支援くださるパートナー企業の皆さま、そして当社と共に歩んできた社員のおかげであり、心より感謝申し上げます。

代表取締役 豊永 豊より創業25周年のご挨拶

25年間の感謝と未来への決意をご挨拶申し上げます。

25年間、向き合い続けた「人」への想い

2000年の創業以来、経営において最も向き合い続けてきた課題は「人」でした。お客さまのニーズに応える当社の事業の根幹は、常に「人」の力です。だからこそ、「ジーピーオンラインに関わるすべての人を幸せにしたい」、特に社員が「ここで働いていてよかった」と心から思える瞬間をつくりたいという想いを経営の核に据えてまいりました。

Webインテグレーション×AIで、DX・マーケティング領域の新たな価値を創出

25年間のWebインテグレーション事業で培ってきた技術力とノウハウを基盤に、AI技術を掛け合わせることで、企業のDX推進やマーケティング活動を支援するプロダクト開発に注力してまいります。既存事業で蓄積した顧客理解と技術力を活かし、実業務で真に役立つソリューションの提供を目指します。

これまで、人の力が事業成長の原動力であったジーピーオンラインは、社員が長く力を発揮できる環境づくりを通じて、着実に事業を拡大してきました。今後は、その土台の上にプロダクトを起点とした新たな価値創出に挑み、社員一人ひとりが「自己実現」を通じて会社とともに成長していくステージへと進化していきます。2030年には、人の成長と会社の成長が循環する姿を目指します。

未来に向けた決意

25周年という節目は、ゴールではなく新しいスタートです。AIをはじめとした新しいテクノロジーと共に次のステージへと踏み出し、皆さまの課題により深く貢献する仕組みを築き、さらなる価値創造に挑戦してまいります。これからもジーピーオンラインは、関わるすべての人とともに歩み続けます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

25周年記念企画について

創業25周年を記念し、さまざまな企画を準備しております。詳細につきましては、順次コーポレートサイトや公式SNS等でお知らせしてまいります。どうぞご期待ください。

コーポレートサイトはこちら :https://www.gpol.co.jp/?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease202511

株式会社ジーピーオンラインについて

私たちジーピーオンラインは、創業25周年を迎えるWebの企画・制作会社です。企業の価値創造に不可欠である「マーケティング視点」×「デジタル技術」×「クリエイティブ思考」をベースにした事業ドメインを展開しています。それぞれ3つの領域を自由に組み合わせることにより、独自の強みが発揮できる仕組みを採用しています。

「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションのもと、蓄積してきた独自のノウハウを活かし、お客さまの課題を解決します。

会社概要

会社名：株式会社ジーピーオンライン https://www.gpol.co.jp/

所在地：東京都新宿区新宿1丁目6-3 新宿御苑フロント8F

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

代表者：代表取締役 豊永 豊

創業日：2000年11月1日

設立日：2001年5月30日

事業内容：Webサイト総合プロデュース、Webシステム総合プロデュース、Webパッケージ商品のプロデュース、Webマーケティングコンサルティング

