“12星座の香り”で眠りと気分を整える新習慣。『I fragrance pillow mist』が11月5日全国発売。「12星座＝誕生日から選ぶ特別感」はホリデーシーズンのギフトとしても！
株式会社フランネル(本社：大阪市中央区 代表取締役：柏尾耕資)は、12星座をテーマにしたブランド「I fragrance」（アイフレグランス）より、新商品『I fragrance pillow mist』を2025年11月5日(水)より、ブランド公式オンラインストア、全国のセレクトショップ等で発売します。
【I fragrance pillow mist（アイフレグランスピローミスト）発売日】
〇先行販売 2025年11月1日(土)～
全国のCosme Kitchen店舗（一部店舗除く）およびWEB STORE
〇全国販売 2025年11月5日(水)～
ブランド公式オンラインストア（ https://f-room.shop/pages/i-fragrance )、
全国のセレクトショップ等
ーPRODUCTー
「眠り」という誰もが持つ大切な時間にフォーカスしたピローミスト。
ライフスタイルに取り入れることで、星座のエネルギーをより身近に感じられ、まるでお守りのように心を整える存在に。
太陽星座や月星座で自分用に楽しむだけでなく、「12星座＝誕生日から選ぶ」パーソナルなギフトとして、大切な人への贈り物としてもおすすめです。
◆容量：30mL
◆販売価格：3,300円(税込)
◆商品名／I fragrance pillow mist（全12種）
- 12星座×精油ブレンド
それぞれの星座に関係している植物の精油をブレンド、星座ごとの個性を香りに反映。
- 天然由来成分へのこだわり
合成香料・動物性素材・その他不要な添加物を使用せず、植物由来のエタノール・サトウキビ抽出液の消臭成分を配合。
- パッケージへのこだわり
占星術に基づいた12星座の溢れる個性を追求した美しいデザイン。それぞれの星座のメッセージ付き。
枕やシーツなどのリネン類、またお部屋の空間にスプレーしてお使いください。
カーテンやソファのほか、毎日洗濯できない衣類のリフレッシュにもおすすめです。
Aries《牡羊座》
Taurus《牡牛座》
Gemini《双子座》
Cancer《蟹座》
Leo《獅子座》
Virgo《乙女座》
Libra《天秤座》
Scorpius《蠍座》
Sagittarius《射手座》
Capricornus《山羊座》
Aquarius《水瓶座》
Pisces《魚座》
＜各星座の精油ブレンド＞
《牡羊座》レモン / ローズマリー / ティーツリー / クローブ
《牡牛座》グレープフルーツ/ ゼラニウム / コリアンダー / イランイラン
《双子座》ラベンダー / ペパーミント / マージョラム / クラリセージ
《蟹座》オレンジスイート / グレープフルーツ / シダーウッド / サイプレス
《獅子座》グレープフルーツ / オレンジスイート / ローズマリー / レモン
《乙女座》ラベンダー / フランキンセンス / オレンジスイート / クラリセージ
《天秤座》パインスコッチ / ベルガモット / ゼラニウム / ローズウッド
《蠍座》ゼラニウム / ベルガモット / コリアンダー / ネロリ
《射手座》オレンジスイート / マージョラム / ベルガモット
《山羊座》ローズウッド / サンダルウッド / シダーウッド / ベチバー
《水瓶座》レモン / ネロリ / ユーカリ
《魚座》レモン / ローズマリー / フランキンセンス / ラベンダー
ーブランドディレクター、開発秘話との想いー
ブランドディレクター関萌華（Moeka Seki）
星座の魅力を生活により取り入れたいという想いから、第2弾商品として「ピローミスト」の開発に取り組みました。
占星術を通して、星座ごとに性質や生活リズムが異なり、眠りの取り方や心の整え方にも違いがあることに気がつきました。
星座ごとの香りを纏うことで日々のルーティンを整え、マインドリセットのひとときにも。
占星術的には、太陽星座や月星座が性質や気分に影響を与え、さらに月の満ち欠けや星の配置によっても日々のリズムが変わります。
そんな移ろいゆく日々にチューニングするように、自分の星座だけでなく、シーズン星座や気分に合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめです。
ーI fragrance OFFICIAL ONLINE STORE 限定企画ー
I fragrance OFFICIAL ONLINE STORE（ https://f-room.shop/pages/i-fragrance )にて、I fragranceのアイテムをお買い物いただいたお客様に『2026年I fragrance 占星術カレンダー』を1個プレゼント。
【キャンペーン開始】2025年11月5日(水)10時～
※I fragranceの商品をご購入された方が対象となります。
※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※1回のご注文につき1個のプレゼントとなります。
株式会社フランネル Tokyo Office
〒108-0075 東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504
お問い合わせ：promotion@flannel0228.com
●I fragrance BRAND OFFICIAL
https://i-fragrance.com
●I fragrance OFFICIAL ONLINE STORE
https://f-room.shop/pages/i-fragrance
●I fragrance BRAND OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/i_fragrance_official/