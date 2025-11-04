クラウド移行・システム刷新の「壁」を突破！データ移行の″漠然とした不安″を″成功への確信″に変える無料オンラインセミナー開催

トライエム株式会社

ITソリューションを提供するトライエム株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三宅 剛）は、クラウド移行やシステム刷新に伴うデータ移行に課題を抱える情報システム部門、DX推進部門の責任者・担当者様を対象とした無料オンラインセミナー「脱・手作業移行で実現する、迅速・安全・低コストなデータ移行戦略」を2025年11月12日（水）に開催いたします。

多くの企業でクラウド移行やシステム刷新の期限が迫る中、手作業によるデータ移行の非効率性や、自作スクリプトによる属人化といった課題がプロジェクト遅延の大きな要因となっています。本セミナーでは、これらの課題を解決し、経営陣も納得する費用対効果の高いデータ移行を実現するための実践的な手法を、成功事例を交えて具体的に解説します。

データ移行プロジェクト、こんな課題に直面していませんか？

クラウド移行やシステム刷新など、企業が大きな変革期を迎える中で、情報システム部門には「期限内に」「予算内で」「安全に」データ移行を完遂するという非常に難易度の高いミッションが課せられています。実際に、多くのプロジェクト担当者が以下のような課題に直面しています。

- 期限の制約：吸収合併やシステム刷新の期限が迫り、迅速なデータ移行が求められている。- コストの懸念：予算に制約があり、コストを最適化しつつ、品質の高い移行を実現したい。- 複雑さとリスク：異なるシステム間の統合はリスクが多く、データの整合性が保てるか不安だ。- スキル・リソース不足：移行プロジェクトを推進できる専門知識を持った人材が社内に不足している。- 現行手法への限界：手作業での移行は時間がかかりすぎ、自作スクリプトでの自動化は属人化しメンテナンスも大変だ。

これらの課題を放置することは、プロジェクトの遅延、予算超過、そして最悪の場合、ビジネスの停滞に繋がりかねません。

本セミナーで得られる「4つの確信」

本セミナーにご参加いただくことで、貴社が抱えるデータ移行・システム統合の課題を解決するための、具体的かつ実践的なヒントが得られます。60分で、データ移行の"漠然とした不安"を"成功への確信"に変えませんか？

セミナープログラム

こんな方におすすめです

- コストと期間を圧縮する実践的手法：複雑なデータ移行プロジェクトを成功させた企業の事例から、コストと期間を圧縮する実践的な手法を学び、自社プロジェクト成功への道筋を描けます。- 経営陣を納得させる費用対効果：移行手法ごとのメリット・デメリットやコスト構造が明確になり、経営陣も納得する費用対効果の高い最適な選択ができるようになります。- 失敗パターン回避でリスクを最小化：プロジェクトで陥りがちな失敗パターンとその回避策を知ることで、データ損失やシステムトラブルといったリスクを未然に防ぎ、自信を持ってプロジェクトを推進できます。- スキル不足を解消する支援体制：万が一のトラブル時や、導入後の運用フェーズでつまづかないための支援体制について理解が深まり、社内のスキル不足に対する不安を解消できます。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170571/table/3_1_a0045b051e4c99d59ebf634655353062.jpg?v=202511040129 ]

本セミナーは、特に以下のような課題やニーズをお持ちの情報システム部門、DX推進部門の皆様に最適な内容です。

参加者限定！特別特典

セミナー開催概要

- M&A・組織再編・グループ再編でシステム統合/データ移行を推進する情報システム部門の責任者・担当者- オンプレミスからクラウド（特にMicrosoft 365）への刷新を検討中の方- 複数のクラウドサービス（Microsoft 365, Google Workspace等）間のデータ移行・統合に課題を感じている方- データ移行のコスト、期間、品質、セキュリティに課題を感じている情報システム部門、DX推進部門の方- 講演資料の配布：セミナー内容を復習できる講演資料を、参加者限定で配布いたします。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170571/table/3_2_97a99291e40f7c0c954411de0c42f8a5.jpg?v=202511040129 ]

定員になり次第締め切り！期限が迫るシステム統合プロジェクトを成功に導くために、この機会をお見逃しなく。今すぐお申し込みください。

■ トライエム株式会社について

トライエム株式会社は、「お客様のビジネス成長をITで支援する」をモットーに、最新のテクノロジーを活用したITインフラの設計、構築、保守、運用サービスを提供しています。お客様一社一社の課題に寄り添い、最適なソリューションを提供することを目指しています。

【会社概要】- 商号 ：トライエム株式会社- 代表者 ： 代表取締役 三宅 剛- 所在地 ： 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル- 設立 ： 2024年1月19日- 事業内容： コンサルティング（事業戦略、IT、業務改善）、ITソリューションの提供- URL ： https://tri-m.jp/company/