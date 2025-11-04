非日常感を演出する《エレガンスフレーム洗面》2025年11月4日より公式オンラインストアで発売開始

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、当社の洗面ボウル人気No.1商品である《エレガンススクエア》にオリジナルのフレームを組み合わせた洗面セット《エレガンスフレーム洗面》を2025年11月4日より発売いたします。

《エレガンスフレーム洗面》施工イメージ《エレガンスフレーム洗面》施工イメージ

近年では、都市部を中心に住宅の狭小化が進んでおり、住まいづくりにおいては、限られたスペースをいかに快適かつ美しくするかがトレンドになっています。特に洗面空間は、毎日のルーティーンを支える重要なエリアであるにもかかわらず、その面積を十分に確保するのが難しい場所です。このような背景から、当社の洗面ボウル《エレガンススクエア》は、コンパクトかつ圧迫感のない洗練されたデザインが評価され、9年連続人気No.1※の洗面ボウルとなっています。

この度発売する《エレガンスフレーム洗面》は、《エレガンススクエア》に当社オリジナルのフレームを組み合わせた洗面セットです。スチールパイプ製のフレームは、丸みを帯びた柔らかな形状が特長です。これにより、スチール素材にありがちな武骨な印象を与えず、浮遊感のある優しい印象に仕上げました。さらに、フレーム下部はタオル掛けを兼ねる機能的なデザインとなっており、限られた洗面スペースを有効活用できます。カラーは定番のブラック・ホワイトに加え、近年のトレンドカラーである「アンバーゴールド」を採用いたしました。

当社は2014年より毎年「ミラノサローネ」への視察を実施しており、海外のデザイントレンドをいち早く自社商品に反映しています。近年の海外建築では、曲線を取り入れた「rounded forms（丸みのある形状）」や空間のアクセントになるゴールドカラーが注目されています。本製品では、そのような最新の海外トレンドを商品開発にいち早く取り入れました。今後も当社の経営理念である「くらしを楽しく、美しく。」する商品を積極的に開発し、提案してまいります。

※2017年9月期～2025年9月期の9年間

（2025年9月期は、決算確定見込みの数値に基づき記載しています。）

商品概要

商品名：エレガンスフレーム洗面

カテゴリ：洗面台

販売価格：67,800円／台～（税込）

サイズ：床置タイプ W570×D486×H739.5mm

壁付タイプ W570×D486×H220mm

ボウルカラー：ホワイト・ブラック

フレームカラー：ホワイト・ブラック・アンバーゴールド

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1303/

関連商品

柔らかい空間を演出するサークルミラー。

上品なゴールドやグレーが、繊細で軽やかな印象をもたらします。

商品名：マルーンミラー

発売日：2023年5月8日

価格 ：\24,800／台～（税込）

詳細 ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1206/

トレンドカラーのグレーやゴールドを取り入れた、こだわりの空間に最適な混合水栓。空間のアクセントとして、鮮やかさを演出します。

商品名：ルシッソ混合水栓

発売日：2025年5月8日

価格 ：\39,800／台～（税込）

詳細 ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1284/

ミラタップについて

ミラタップは住宅設備機器・建築資材の企画開発、輸入、販売を行っています。「くらしを楽しく、美しく。」を経営理念として掲げ、ミニマリズムをコンセプトとしたデザイン性の高い商品をインターネットで、ワンプライスかつ普及価格帯で販売。お客様への直接販売という、業界の常識を覆すビジネスモデルを展開しています。2020年には住宅事業部を立ち上げ、デザイン性の高い住宅を提供する戸建て事業《ASOLIE（アソリエ）》を展開しています。2024年10月1日に株式会社サンワカンパニーから株式会社ミラタップへ社名を変更しました。

会社名：株式会社ミラタップ

本社所在地：〒530-0011大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館ゲートタワー13F

設立：1979年8月22日

代表取締役社長：山根 太郎

事業内容：住設・建材EC事業、住宅事業

株式市場：東証グロース（証券コード3187）

ショールーム：東京、大阪、仙台、名古屋、京都、福岡、

横浜（スマートショールーム）、札幌（スマートショールーム）