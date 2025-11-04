【アットホーム調査】50坪以下の貸店舗の募集動向 2025年度上期(25年4月～25年9月)

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社(本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史)の不動産情報ネットワークに登録・公開された50坪以下の貸店舗の募集動向について、アットホームラボ株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長：大武 義隆)に調査・分析を委託し、アットホームが公表するものです。

＜東京＞

1.東京9エリアにおける2025年度上期の50坪以下の貸店舗の募集賃料(以下「賃料」)は、

◆条件別では飲食店可物件が28,418円/坪(前期比+0.0％)、飲食店不可物件が19,270円/坪(同+5.1％)。飲食店可が飲食店不可を9,148円、率にして47.5%上回った。

◆フロア別では1階物件が25,729円/坪(同+0.3％)、1階以外物件が21,716円/坪(同+4.1％)。1階が1階以外を4,013円、率にして18.5%上回った。

2.募集物件数(以下「物件数」)は前期比-0.6%と6期連続で減少。

＜名古屋・大阪＞

1.「名古屋駅周辺」の賃料は、飲食店不可物件、1階以外物件で18年上期以降最高値を更新。

2.「なんば・心斎橋」の賃料は、条件別・フロア別の全タイプで、18年上期以降の最高値を

3期連続で更新。

＜調査概要＞

◆対象エリア

・東京：銀座、新橋・虎ノ門、六本木、渋谷、原宿・表参道、恵比寿・目黒・中目黒、新宿、池袋、上野・浅草

・名古屋：名古屋駅周辺、栄

・大阪：大阪・梅田、なんば・心斎橋

◆対象データ

・不動産情報ネットワークに登録・公開された5～50坪の「貸店舗」「貸店舗・事務所」

・駅徒歩10分以内の物件

・募集賃料は共益費等込みの坪単価(税抜)の中央値

・対象期間(6カ月)内に同一棟、同一フロアで複数募集されている場合は最新の募集情報を採用

・条件別では「飲食店可」と「飲食店不可」に分類し集計

・フロア別では「1階」と「1階以外(地下階および2階以上)」に分類し集計

・上期＝4月～9月、下期＝10月～3月

◆詳しくは、下記URLよりPDFをダウンロードしてご覧ください。

https://athome-inc.jp/news/data/market/kashitenpo-2025-firsthalf/