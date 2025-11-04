【出展企業募集中】みずほFG CISO登壇確定！金融×サイバーセキュリティ | セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年2月26日（木）にFINANCE CONFERENCE「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」を開催することとなりました。
本イベントのゲスト講演には、みずほフィナンシャルグループ 執行役員 情報セキュリティご担当者様の登壇が確定しております。
出展社向け資料を見る！（無料） :
https://si-forum.jp/fc260226dl?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260226fc1104
一緒に本イベントを盛り上げていただける協賛企業様を募集しております。
2026年2月26日（木）開催イベント -概要-
開催日時：2026年2月26日（木）13:00-16:45
テーマ ：FINANCE CONFERENCE「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」
開催形式：会場開催（後日アーカイブ配信あり）
会 場 ：JA共済ビルカンファレンスホール
（東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル 1F）
主 催 ：株式会社セミナーインフォ
参加対象：銀行・証券・保険・カード会社等の経営者・管理者クラスの方々
IT部門（システム企画、情報セキュリティ）、システムリスク管理部門、
システム開発部門の責任者および実務担当者の方々
ご協賛いただいた企業様には、お申し込みいただいた参加者全員のリードを提供いたします。
定員数やその他詳細について、詳しくは資料をご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp