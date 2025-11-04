【直方市】オンラインによるチアダンス教室を開催

直方市


　直方市とANAホールディングス株式会社とのフレンドリータウンに関する協定に基づき、オンラインによるチアダンス教室を開催いたします。この取り組みは、チアリーディング世界大会優勝経験もあり、プロチアリーダーとして活躍していた現役CAとグランドスタッフが講師として、市内の小・中学生を対象にチアダンスを指導するものです。教室の修了後は、成果発表の場として、福智町に本拠地を置く、プロバレーボールチーム「カノアラウレアーズ福岡」の試合で、観客を前に披露する予定です。






【開催概要】


日時　：


令和7年12月3日（水）～令和8年1月21日（水）の間の毎週水曜日　※年末はお休み　




定員　：


市内在住もしくは、市内在学の小学５年生～中学３年生


　　　　　　


発表会　：


令和8年１月24日（土）、田川市総合体育館


※カノアラウレアーズ福岡vsアルテミス北海道　


ハーフタイムショーで披露予定





　【申し込み期間および方法】　


令和7年11月1日（土）から12月1日（月）まで


　電子申請でのみ受付　https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kyoikubunka/_1213/_15943.html




【参加料】


５，０００円


（発表会で使用する衣装および道具代）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 スポーツ推進係


担当：和田、島村


TEL：0949-25-2237　　　　