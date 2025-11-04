【直方市】オンラインによるチアダンス教室を開催

直方市

直方市とANAホールディングス株式会社とのフレンドリータウンに関する協定に基づき、オンラインによるチアダンス教室を開催いたします。この取り組みは、チアリーディング世界大会優勝経験もあり、プロチアリーダーとして活躍していた現役CAとグランドスタッフが講師として、市内の小・中学生を対象にチアダンスを指導するものです。教室の修了後は、成果発表の場として、福智町に本拠地を置く、プロバレーボールチーム「カノアラウレアーズ福岡」の試合で、観客を前に披露する予定です。

【開催概要】

日時 ：

令和7年12月3日（水）～令和8年1月21日（水）の間の毎週水曜日 ※年末はお休み

定員 ：

市内在住もしくは、市内在学の小学５年生～中学３年生

発表会 ：

令和8年１月24日（土）、田川市総合体育館

※カノアラウレアーズ福岡vsアルテミス北海道

ハーフタイムショーで披露予定

【申し込み期間および方法】

令和7年11月1日（土）から12月1日（月）まで

電子申請でのみ受付 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kyoikubunka/_1213/_15943.html

【参加料】

５，０００円

（発表会で使用する衣装および道具代）

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 スポーツ推進係

担当：和田、島村

TEL：0949-25-2237