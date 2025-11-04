【直方市】マルチスポーツ教室IN直方を開催
直方市
直方市では、福岡ソフトバンクホークスをはじめ、ANAホールディングス、ライジングゼファー福岡、カノアラウレアーズ福岡といったプロスポーツチームと協定を結んでおり、これらのチームによるスポーツ教室を開催します。こどもたちは、野球、バスケットボール、バレーボール、フェンシングの各競技を体験でき、専門の選手から基本的な技術や動きの指導を受けることができます。初心者向けの教室で、様々な競技に触れ合うことができる貴重な機会です。
【開催概要】
日 時 ：令和7年12月20日（土）
午後1時～午後4時30分（受付12時～）
場 所 ：イオンモール直方 リリーコート他
対 象 ：市内在住もしくは、市内在学の小学3年生～6年生
定 員 ：80名（先着順）
参加料 ：無料
【競技内容】
・野球
・バスケットボール
・バレーボール
・フェンシング
【参加予定講師】
・福岡ソフトバンクホークス（野球）
高橋 順平 氏
田口 昌徳 氏
東方 伸友 氏
吉住 晴斗 氏
・ANA Blue Monsters（フェンシング）
・カノアラウレアーズ福岡（バレーボール）
・ライジングゼファーフクオカ（バスケットボール）
【申し込み期間および方法】
令和７年11月1日（土）から11月28日（金）まで
電子申請でのみ受付 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kyoikubunka/_1213/_16015.html
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 スポーツ推進係
担当：和田、島村
TEL：0949-25-2237