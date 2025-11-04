「収納は、“暮らしの質のサブスク”へ」 宅配型トランクルームAZUKEL、新テレビCM第二弾を11月1日より放映開始

株式会社日本パープル※詳細はサイトにてご確認いただけます。

企業や個人の大切なものをまもり続ける株式会社日本パープル（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 壮之介）が運営する宅配型トランクルーム「AZUKEL（アズケル）」は、2025年11月1日（土）から12月1日（月）までの期間、テレビCMの第二弾放映を開始いたします。

CM放映の目的は、単なるサービス認知の拡大にとどまらず、都市生活における住空間の課題、そしてコロナ禍以降に定着した在宅ワークなどの新しい生活様式の中で、アズケルが「自宅外に持つべき生活インフラ」、すなわち「暮らしの質のサブスクリプションサービス」であることを広く社会に訴求することにあります。

新TVCM「横たわる夏子」篇（15秒）URL：https://youtu.be/Vd6S9QIZ8XQ(https://youtu.be/Vd6S9QIZ8XQ/)

1.CMストーリー（15秒）

今回のCMは、多くのご家庭が直面する「いるけれど今はいらないモノ」（ゴルフバッグ、大型季節用品、思い出の品など）によって住空間が圧迫されている状況から始まります。

横澤夏子さんが、家族一人ひとりの「捨てられない大切なモノ」と、限られた居住空間との間で葛藤する様子を描き、従来の「捨てる/しまう」以外の「第三の収納選択肢」の必要性を提示します。

横澤さんが「AZUKEL！」とひらめくシーンは、運ぶ手間も、場所の悩みもない、理想的な宅配型トランクルームの存在を象徴しています。

クライマックスでは、横澤さんがソファごと運ばれていくユニークな演出を通じて、玄関先で全てが完結する圧倒的な利便性と、物理的・精神的コストからの解放を表現。さらに、「お財布にも嬉しい」というメッセージとともに、「送料無料」という具体的なメリットを提示することで、サービスが高い家賃対効果を実現する賢い選択肢であることを強く訴求しています。

AZUKELを活用し、モノが整理されたリビングには、心のゆとりと家族の団らんが戻り、「暮らしの質」が向上した未来のライフスタイルを提示しています。

2.テレビCM概要

3. 「自宅の整理」が社会課題となる時代背景

- タイトル： AZUKEL CM 「横たわる夏子」篇- 出演： 横澤夏子- 放送開始／エリア： 2025年11月1日（土）～／関東- キャンペーンページ： https://www.azukel.com/lp/lined2/(https://www.azukel.com/lp/lined2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251104)

現代、日本の特に都市部においては、居住空間の狭小化が進む一方で、趣味嗜好の多様化によりモノの絶対量が増加しています。さらに、フリマアプリの普及は「一時保管」のニーズを生み出し、「いつか売るかもしれないモノ」が自宅を圧迫する要因となっています。

このような背景のもと、現代の生活者が本当に価値ある収納サービスを探すとき、彼らが求めているのは、単にモノを保管する場所ではなく、生活空間における「物理的な管理コスト」を最小化し、「時間」と「精神的な余白」を最大化するソリューションです。

アズケルは、従来の「貸し倉庫」とは一線を画し、この現代的な要求に応えるためのデジタルプラットフォームとして設計されています。

4. アズケルが「良質な収納ソリューション」として選ばれる3つの理由

CM第二弾では、アズケルの持つ3つの特徴が、いかに現代の生活課題を解決するかを訴求します。これらは生活の質を向上させる論理的な根拠です。

特に、「モノのデジタル資産化」は、物理的なモノの整理をデジタル化することで、「預けたことを忘れる」「探し出すのが面倒」という従来の収納課題を根本から解消します。これにより、自宅の限られたスペースを「今」の生活に最も必要なモノだけに最適化することが可能です。

5. CM戦略の意図：「生活の質のサブスク」としての位置づけ

今回のCM放映は、年末の大掃除シーズンに向けた需要喚起だけでなく、「AZUKELを使っていることが、洗練された都市生活の証である」というブランドイメージの確立を目指しています。

住空間に悩む層、タイパを重視する層、そしてデジタルネイティブな層に対し、「収納は手間をかけるものではなく、賢く外部にアウトソースするもの」という新しい価値観を提案し、サービスの利用を「コスト」ではなく「未来の生活への投資」として捉え直していただくことが戦略的な狙いです。

6. AZUKELが目指す暮らしの未来：新しいモノの所有モデル

アズケルは、単なる収納サービスの枠を超え、現代の生活インフラとしての新しい価値を創出することを目指しています。今回のCM放映は、このビジョンを広く社会に訴求するものです。私たちのユーザー動向は、生活者の潜在的なニーズや、既存のサービスでは満たされない「生活インフラの空白」を鋭く示唆しています。

私たちは、アズケルのサービスを通じて、以下の領域における市場の可能性を深掘りします。

- 生活の質（QOL）と「空間のサブスク」経済圏：外部収納を前提とした新しい住居選びや、家賃対効果を最大化するモノの所有モデルの実現。- 時間と労力のスマートアウトソーシング（タイパ）: 煩雑な家庭内タスクをITと物流で解決し、消費者の時間価値を最大化するサービス設計の追求。- 物理的資産のデジタル・ツイン化：デジタル管理システムによって、物理的な資産がどのように「情報資産」へと変わり、ユーザーの意思決定やサステナブルな循環を支援しているのか。

これらのビジョンは、CMが提唱する「暮らしの質のサブスク」の深層を示し、社会全体の消費行動と暮らし方に深い洞察を提供するものです。

【ビジネスパートナー様へ】

アズケルでは、この「暮らしの質のサブスク」の概念をともに広げていくビジネスパートナー様を広く募集しております。不動産デベロッパー様、住宅設備メーカー様、生活関連サービス企業様など、多様な分野での連携を通じて、社会全体のQOL向上に貢献したいと考えております。

当社のテクノロジーや顧客基盤との協業にご関心をお持ちの企業様は、本リリース末尾の広報窓口までお気軽にご連絡ください。

アズケルは、CM放映を機に、より多くのユーザーに対して「ゆとりのある暮らし」を提供し、日本の住環境の質的向上に貢献してまいります。

【サービス概要】

- サービス名：AZUKEL（アズケル）- 提供会社 ：株式会社日本パープル- 本サイト：https://azukel.com/(https://www.azukel.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251104)- キャンペーンサイト：https://www.azukel.com/lp/lined2/(https://www.azukel.com/lp/lined2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251104)- 対象：個人向け- オリコン顧客満足度(R)：2年連続（2022年・2023年）総合1位を獲得

【会社概要】

- 会社名： 株式会社日本パープル- 本社所在地： 東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階- 代表者： 代表取締役社長 林壮之介- 設立： 1972年5月12日- 事業内容： 文書管理、物品保管、物流支援サービス、セキュリティストレージ事業など- 企業サイト： https://www.mamoru-kun.com/(https://www.mamoru-kun.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251104)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本パープル AZUKEL カスタマーサポート

- TEL：03-6744-6983（平日11:00～18:00）- E-Mail：azukel@purple.co.jp- URL：https://azukel.com/(https://azukel.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=azukel_pr20251104)