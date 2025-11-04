贈る楽しみも、包む美しさも。冬を彩る oggi otto の新アイテムが続々登場！
テクノエイト株式会社（本社：大阪府大阪市鶴見区、代表取締役：森 武史）が展開するトータルビューティーブランド「oggi otto（オッジィオット）」から、大人の装いに寄り添うオリジナルサコッシュや、ギフトを美しく引き立てるプレミアムペーパーバッグなど、冬のギフトシーズンに嬉しいラインアップが揃いました。
オッジィオットのオリジナルグッズがこの秋、さらに充実！
デイリーユースはもちろんのこと、冬のギフトシーズンに特におすすめのラインアップで、オッジィオットならではの上質なスタイルを叶えます。
特別な日に、日常に、心がほっとあたたまるような、ときめきをおとどけします。
各アイテムはオッジィオット取扱サロン、および公式オンラインストア「oggi otto & ME（オッジィオットアンドミー）」にて販売中です。
本日発売の新商品 アメイジングケアオイル と併せて、ぜひチェックしてみてください。
※お取り扱い・入荷日などの詳細はサロンに直接お問い合わせください。
サロンをお探しの方はこちら :
https://bs.oggiotto.com/
oggi otto シリーズ取扱サロン検索ページ
■オリジナルサコッシュ
ふんわりと柔らかい合皮スエードが上質な、デイリーユースにぴったりなサコッシュです。
さりげなくロゴが映える、シンプルなデザインに仕上げました。
商品名
oggi otto オリジナルサコッシュ
仕様
カラー：アースベージュ
サイズ：W13×H18.5cm
ストラップ：約120cm（長さを調節できるアジャスター付き）
素材：ポリエステル100％
販売価格
\3,080（税込）
※なくなり次第終了
■プレミアムペーパーバッグ
上質な素材に箔押しロゴが映える、美しい装いのペーパーバッグ。
大切な方へ贈る特別なギフトにおすすめの、高級感あふれるデザインです。
このたび、より使いやすいS・Lの2サイズ展開にリニューアルされました。
商品名
oggi otto プレミアムペーパーバッグ
サイズ
S：W15×H18×D9cm
各トライアルセットやエッセンシャルオイルを収めるのにぴったりのサイズです。
［セラム250ml＆セラムマスク180g］や［バスミルク＆エッセンシャルオイル］など、アイテムをセットで贈りたい方にもおすすめです。
L：W20×H25.5×D10cm
たっぷり入る大きさとマチの広さが特徴です。
セラム / セラムマスクのレフィルや専用ボトル、セラムCMCミルキィ450gなど、大容量で高さのあるアイテムも収まります。
販売価格
S：\275（税込）
L：\352（税込）
■アメイジングケアオイル
なじみのよいホホバオイルを主成分とした、シトラスハーブの香りがやさしいマルチケアオイル。
ヘアケアやスタイリング、頭皮ケア、ボディケア、ポイントケアなどさまざまなシーンで活躍する1本です。
商品名
oggi otto アメイジングケアオイル
内容量
100ml ※約200プッシュ相当
販売価格
\6,380（税込）
アメイジングケアオイルのリリースはこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000061079.html
贅沢処方の天然オイルが、髪と心をうるおす。oggi ottoから新商品『アメイジングケアオイル』がついにリリース！
■冬のギフトスタイル提案（oggi otto ブランディングチーム）
冬はクリスマスや新年のご挨拶、バレンタインなどをきっかけに、ギフトをえらぶシーンが多い季節です。
大切な方や自分を労わるひとときへ心を込めた、特別なギフト。
悩む時間さえ愛おしいものですが、せっかくなら喜んでいただけるものを、「ぜひ使ってみて！」と自信をもって贈りたいですよね。
そんな想いにお応えしたいと、プレミアムペーパーバッグをリニューアルしました。
オッジィオットのどのアイテムをえらんでも、ギフトとしての上質さがワンランクアップします。
ヘアケアはだれもが毎日行うことだからこそ、“はずれがない”というのもポイントです。
オッジィオットを初めて使ったときの感動や、髪がきれいになって嬉しかったときの気持ちを贈ってみてはいかがでしょうか？
特にアメイジングケアオイルはマルチに使えること、使用量によってヘアスタイリングやケアを調整できることから、さまざまな方に手にとっていただきやすいアイテムとなっております。
さらに、トレンドど真ん中のサコッシュが、このたびリリースされました。
日々に寄り添うものを贈りたい方におすすめのアイテムとなっております。
贈る、受けとる、使うにやさしさを。
あなたの想いを込めるギフトえらびにおいて、オッジィオットをご検討いただけますと幸いです。
■トータルビューティーブランド『oggi otto（オッジィオット）』
“今日という一日に無限の可能性を”をコンセプトに、等身大で健やかな、心地よい暮らしの先にある未来の美を創造するため、ヘアケアにとどまらない、さまざまなプロダクトやサービスを展開しています。
PPT系界面活性剤を40％以上配合したインプレッシブPPTセラムは「まるで魔法にかかったように髪がきれいになる！」との口コミから“魔法のシャンプー(R)”と話題に。
希少性・専門性の高い商材でありながら、多くの方々に愛され、2024年には発売10周年を迎えました。
美容業界やパートナーである皆様と共にその価値を向上させること、そしてお客様の「今日」を輝かせるために、さまざまな可能性を追求しています。
新たなプロダクト・サービス、業界を問わないコラボレーションによるシナジー、自然にやさしいものづくりなど、あらゆる挑戦でこれからも新たなわくわくを創り続けます。
詳細はこちら :
https://oggiotto.com/
oggi otto ブランドページ
■企業概要
社名：テクノエイト株式会社
本社：大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目13-8
代表：代表取締役社長 森 武史
事業内容：化粧品の製造販売業（美容商材販売・ヘアサロン / 美容代理店活性事業）
企業HP：https://www.techno-eight.co.jp/
oggi ottoブランドページ：https://oggiotto.com/