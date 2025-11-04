【直方市】のおがたイルミ2025

直方市

イルミネーション初日は須崎町公園にてステージイベント開催。

また、12月13、14日には、須崎町公園・直方駅前広場、古町、明治町商店街で『NOGATA CHRISTMAS MARKET』も開催されます。

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/shisei/_1242/_2794/_13380.html

【イルミネーションについて】

<日 時> 2025年11月23日（日・祝）～2026年1月12日（月・祝）17：00～0：00

※ 11/23（日・祝）は18：30より点灯

<ところ> 須崎町公園・直方駅前公園・JR直方駅・直方病院前歩道・円徳寺前歩道

<主 催> 直方市都市計画課

<内 容> 今年は電飾数を昨年と同数の18万球！テーマを『未来へ灯す、希望の光』とし、たくさんの光が皆さんの希望の灯火になること間違いなしです！

【イルミネーション点灯式について】

<日 時> 2025年11月23日（日・祝）16：20～18：30

<ところ> 須崎町公園

<主 催> 直方市 都市計画課 公園街路係

<運 営> （一社）直方市観光振興物産協会

<内 容> 16時よりイルミネーションを盛り上げるためのステージイベントや市内飲食店の出店（～21時）あり。18：20からは点灯式！カウントダウン後、18万球のイルミネーションが街中を彩ります。

●ステージ出演者

・鞍手龍徳高校和太鼓部

・筑豊まゆちんソロLIVE

・大和青藍高校吹奏楽

・Kenzo and モンゴル Dance Academy

（他1団体に出演依頼中）

●出店者

（キッチンカー）

・Mobil cafe cocotte：コーヒー、レモネード、ほうじ茶オーレ、抹茶みるく、のおがたキャラメル、焼き菓子

・カメレオン：ホットサンド

（テント出店）

・洋食屋Bon：スパイシー牛もつカレー、濃厚チーズケーキ、スープ

・社会福祉法人わんぱく福祉会：米粉チーズケーキ、焼き菓子等、雑貨類、ヨーヨー釣り

・KAGETSU：串物（牛串、豚バラ、フランクフルト）

・宮村商店：はしまき・ポテト

・やきとりえっちゃん：串焼き、チーズハットグ

・おにぎり屋ふじまき：焼きおにぎり、おにぎり

・MOTTETE：絹のサコッシュ・カードケース、コースター

・地とりの里：炭火焼き、アルコール類

●その他特別企画

・大抽選会（直方市観光物産振興協会）…会場内のお店で商品を購入された方限定で、抽選券をお渡しします。18時45分頃、20時20分頃の2回、素敵な賞品が当たる大抽選会を開催！（参加賞あり）

＜点灯式詳細＞https://nogata-kankoh.com/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

直方市都市計画課

TEL：0949-25-2200