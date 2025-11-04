【直方市】のおがたイルミ2025

直方市



イルミネーション初日は須崎町公園にてステージイベント開催。


また、12月13、14日には、須崎町公園・直方駅前広場、古町、明治町商店街で『NOGATA CHRISTMAS MARKET』も開催されます。


【イルミネーションについて】


<日　時> 2025年11月23日（日・祝）～2026年1月12日（月・祝）17：00～0：00


　　　　　※ 11/23（日・祝）は18：30より点灯


<ところ>　須崎町公園・直方駅前公園・JR直方駅・直方病院前歩道・円徳寺前歩道


<主　催>　直方市都市計画課


<内　容>　今年は電飾数を昨年と同数の18万球！テーマを『未来へ灯す、希望の光』とし、たくさんの光が皆さんの希望の灯火になること間違いなしです！




【イルミネーション点灯式について】


<日　時>　2025年11月23日（日・祝）16：20～18：30


<ところ>　須崎町公園


<主　催>　直方市　都市計画課　公園街路係


<運　営> （一社）直方市観光振興物産協会


<内　容> 16時よりイルミネーションを盛り上げるためのステージイベントや市内飲食店の出店（～21時）あり。18：20からは点灯式！カウントダウン後、18万球のイルミネーションが街中を彩ります。




●ステージ出演者


・鞍手龍徳高校和太鼓部


・筑豊まゆちんソロLIVE


・大和青藍高校吹奏楽
・Kenzo and モンゴル Dance Academy


　（他1団体に出演依頼中）




●出店者


（キッチンカー）


・Mobil cafe cocotte：コーヒー、レモネード、ほうじ茶オーレ、抹茶みるく、のおがたキャラメル、焼き菓子


・カメレオン：ホットサンド


（テント出店）


・洋食屋Bon：スパイシー牛もつカレー、濃厚チーズケーキ、スープ


・社会福祉法人わんぱく福祉会：米粉チーズケーキ、焼き菓子等、雑貨類、ヨーヨー釣り


・KAGETSU：串物（牛串、豚バラ、フランクフルト）


・宮村商店：はしまき・ポテト


・やきとりえっちゃん：串焼き、チーズハットグ


・おにぎり屋ふじまき：焼きおにぎり、おにぎり


・MOTTETE：絹のサコッシュ・カードケース、コースター


・地とりの里：炭火焼き、アルコール類




●その他特別企画


・大抽選会（直方市観光物産振興協会）…会場内のお店で商品を購入された方限定で、抽選券をお渡しします。18時45分頃、20時20分頃の2回、素敵な賞品が当たる大抽選会を開催！（参加賞あり）




【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


直方市都市計画課


TEL：0949-25-2200