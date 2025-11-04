【直方市】のおがたイルミ2025
イルミネーション初日は須崎町公園にてステージイベント開催。
また、12月13、14日には、須崎町公園・直方駅前広場、古町、明治町商店街で『NOGATA CHRISTMAS MARKET』も開催されます。
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/shisei/_1242/_2794/_13380.html
【イルミネーションについて】
<日 時> 2025年11月23日（日・祝）～2026年1月12日（月・祝）17：00～0：00
※ 11/23（日・祝）は18：30より点灯
<ところ> 須崎町公園・直方駅前公園・JR直方駅・直方病院前歩道・円徳寺前歩道
<主 催> 直方市都市計画課
<内 容> 今年は電飾数を昨年と同数の18万球！テーマを『未来へ灯す、希望の光』とし、たくさんの光が皆さんの希望の灯火になること間違いなしです！
【イルミネーション点灯式について】
<日 時> 2025年11月23日（日・祝）16：20～18：30
<ところ> 須崎町公園
<主 催> 直方市 都市計画課 公園街路係
<運 営> （一社）直方市観光振興物産協会
<内 容> 16時よりイルミネーションを盛り上げるためのステージイベントや市内飲食店の出店（～21時）あり。18：20からは点灯式！カウントダウン後、18万球のイルミネーションが街中を彩ります。
●ステージ出演者
・鞍手龍徳高校和太鼓部
・筑豊まゆちんソロLIVE
・大和青藍高校吹奏楽
・Kenzo and モンゴル Dance Academy
（他1団体に出演依頼中）
●出店者
（キッチンカー）
・Mobil cafe cocotte：コーヒー、レモネード、ほうじ茶オーレ、抹茶みるく、のおがたキャラメル、焼き菓子
・カメレオン：ホットサンド
（テント出店）
・洋食屋Bon：スパイシー牛もつカレー、濃厚チーズケーキ、スープ
・社会福祉法人わんぱく福祉会：米粉チーズケーキ、焼き菓子等、雑貨類、ヨーヨー釣り
・KAGETSU：串物（牛串、豚バラ、フランクフルト）
・宮村商店：はしまき・ポテト
・やきとりえっちゃん：串焼き、チーズハットグ
・おにぎり屋ふじまき：焼きおにぎり、おにぎり
・MOTTETE：絹のサコッシュ・カードケース、コースター
・地とりの里：炭火焼き、アルコール類
●その他特別企画
・大抽選会（直方市観光物産振興協会）…会場内のお店で商品を購入された方限定で、抽選券をお渡しします。18時45分頃、20時20分頃の2回、素敵な賞品が当たる大抽選会を開催！（参加賞あり）
＜点灯式詳細＞https://nogata-kankoh.com/
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
直方市都市計画課
TEL：0949-25-2200